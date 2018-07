Spätestens die jüngsten Anschläge in Brüssel haben eine Debatte über die Sicherheitsmaßnahmen insbesondere an Flughäfen angestoßen. Vielerorts wurden die Vorkehrungen und Kontrollen verschärft, doch weltweit gelten nach wie vor bemerkenswert unterschiedliche Standards, wie die Beobachtungen unserer Autoren zeigen:



Frankreich

Früher standen sie nur vor den Synagogen. Inzwischen prägen schwer bewaffnete französische Soldaten in voller Kampfmontur das Pariser Stadtbild – seit dem Attentat vom 7. Januar 2015 auf das Satiremagazin CharlieHebdo ist das so, seither gilt in Paris die höchste Sicherheitsstufe des sogenannten plan vigipirate. Der staatliche Sicherheitsplan mobilisiert landesweit Tausende Soldaten und Polizisten. Seit den Brüsseler Attentaten sind noch einmal 1.600 Polizisten mehr unterwegs. Doch was nützt es?

Man stelle sich nur zur Aufgabe, den Pariser Nordbahnhof vor Terroristen schützen zu wollen: 51 Millionen Menschen betreten ihn jedes Jahr. Soll jeder beim Eintritt in den Bahnhof kontrolliert werden? Undenkbar. Doch selbst wenn das gelänge: Wie ließe sich verhindern, dass die Terroristen mit der Pariser Metro fahren? 1,5 Milliarden Fahrgäste nehmen sie jedes Jahr. "Ja, man kann Kontrollen an jedem Flughafengebäude einführen. Man kann auch jede Straßenecke kontrollieren. Aber jedes Mal verschiebt man das Problem nur", sagt der französische Sicherheitsexperte Xavier Tytelman. Klingt logisch, nicht nur für Frankreich.

Dennoch will die französische Regierung den Eindruck erwecken, als kümmere sie sich nachhaltig um die Sicherheit ihrer Bürger. Sie hat intern 1.300 strategische Orte im ganzen Land benannt, die besonders bewacht werden – ohne die Liste der Orte bekannt zu machen. Sie hat 5.000 Mann an die Landesgrenzen beordert, um potenzielle Terroristen von der Einreise abzuhalten. Angeblich haben die neuen Grenzbeamten in den vergangenen zwölf Monaten bereits mehr als 10.000 Menschen von der Einreise nach Frankreich abgehalten. Doch fühlen sich die Franzosen deshalb sicherer? Laut Umfragen betrachten 85 Prozent die Wahrscheinlichkeit neuer Attentate als "hoch" oder "sehr hoch". Die staatlichen Sicherheitsmaßnahmen ändern daran offenbar nichts.

Nun kommt auch noch die Fußball-Europameisterschaft mit voraussichtlich 7 Millionen Besuchern im Juni auf Frankreich zu. "Hundert Prozent Vorsicht", verspricht die französische Regierung den Fußballfans. Doch was bedeutet das? "Der Sport ist oft auch eine Antwort auf den Terrorismus", kündigte Präsident François Hollande womöglich etwas vorschnell an. Er dachte dabei an die Marseillaise-Chöre der englischen Fußballfans in Wembley nach den Pariser Attentaten vom 13. November. Doch es klang wie eine Ausflucht. Weder der Sport noch die vielen symbolischen Sicherheitsmaßnahmen können in Wahrheit der Terrorgefahr vorbeugen.

Von Georg Blume, Paris