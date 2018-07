Wegen der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft will die französische Regierung den Ausnahmezustand bis in den Sommer hinein verlängern. Der nach den Anschlägen von Paris ausgerufene Notstand soll "ab Ende Mai um zwei zusätzliche Monate" verlängert werden, sagte Premierminister Manuel Valls im Radiosender France Info. Die Fußball-EM findet vom 10. Juni bis 10. Juli in Frankreich statt.

Die französische Regierung hatte den Ausnahmezustand nach den Pariser Anschlägen vom 13. November mit 130 Toten ausgerufen. Er wurde seitdem zwei Mal verlängert und wäre eigentlich am 26. Mai ausgelaufen. Jetzt soll er bis Ende Juli gelten.

Valls begründete dies mit der anhaltend hohen Anschlagsgefahr. Angesichts der Bedrohungslage müssten den Behörden weiterhin die Mittel für einen "besseren Gegenschlag gegen den Terrorismus" gegeben werden, sagte der Sozialist. "Der Ausnahmezustand darf nicht zum Dauerzustand werden", sagte der Premier. Vor allem Bürgerrechtsorganisationen zweifeln am Nutzen der Sonderregelungen, die etwa Durchsuchungen ohne richterliche Anordnungen ermöglichen.

Das französische Parlament muss einer Verlängerung des Ausnahmezustandes, der den Behörden im Anti-Terror-Kampf umfassende Befugnisse erteilt, noch zustimmen.



Zur EM mit erstmals 24 Teams werden rund 2,5 Millionen Zuschauer in Frankreich erwartet. Während der 51 Spiele der EM wollen die Organisatoren an den zehn Spielstätten zusätzlich zu Polizeikräften jeweils rund 900 private Sicherheitsleute einsetzen. Insgesamt wurden 10.000 private Sicherheitskräfte engagiert. An den Stadien gibt es jeweils doppelte Sicherheitskontrollen statt sonst nur einer.