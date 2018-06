Die griechische Polizei hat damit begonnen, die von Migranten besetzten Hafenanlagen von Piräus zu räumen. Auch die seit einem Monat von Flüchtlingen besetzten Bahnschienen im nordgriechischen Grenzort Idomeni wurden geräumt.

A fight has broken out. People are desperate. #refugeesgr #Piraeus — Erik E. Mueller (@erikemueller) April 18, 2016

Wie der griechische Fernsehsender Skai berichtete, fuhren in Piräus Busse vor, um 500 der rund 3.700 Flüchtlinge und Migranten in ein nahegelegenes staatliches Auffanglager zu bringen. Bis Ende der Woche soll das Camp aufgelöst sein. Der Hafen ist ein wichtiger Standpunkt für den Tourismus in Griechenland.

In Idomeni wurden Gruppen von Demonstranten auf den Bahngleisen aufgelöst. Allerdings halten sich immer noch viele Menschen direkt an der Strecke auf. Fernsehbilder belegen, dass die griechische Polizei dabei ohne Gewalt vorging.



Von Mytilini setzen Boote mit Flüchtlingen in die Türkei über

Derweil haben 45 Pakistaner laut Bericht eines regionalen Senders im Hafen der Hauptstadt Mytilini der griechischen Insel Lesbos ein türkisches Boot bestiegen. Es soll zur westtürkischen Stadt Dikili übersetzen. Die Passagiere sind die ersten Flüchtlinge seit zwei Wochen, die Griechenland von Lesbos zurück in die Türkei schickt. Geplant sei, am Montag insgesamt 150 Menschen zurückzuschicken, hieß es.



Die Aktion löste Widerstand aus. Aus Protest gegen die Rückführung seien Aktivisten ins Hafenbecken gesprungen, um die Abfahrt des Bootes zu verhindern, berichtete der Sender.

Seit Inkrafttreten des Flüchtlingspakts der EU mit der Türkei am 20. März können neu ankommende Flüchtlinge von Griechenland zurück in die Türkei geschickt werden. Zuvor steht ihnen frei, einen Asylantrag zu stellen. Das haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks im Registrierzentrum von Lesbos mittlerweile fast alle Menschen getan. Erst wenn die Anträge bearbeitet wurden, können abgelehnte Migranten zurückgeschickt werden. Mangels Personal zieht sich dieser Prozess in die Länge. So wurden seit dem Beginn der Rückführungen am 4. April bisher erst rund 300 Menschen zurückgebracht.

Für jeden Syrer, der aus Griechenland in die Türkei zurückgewiesen wird, gelangt ein Syrer aus dem Land über legale Verfahren in die EU, so die Vereinbarung. Das soll die irreguläre Einreise nach Europa unattraktiv machen. Für dieses 1:1-Umsiedlungsverfahren stellte die EU zunächst 18.000 Plätze zur Verfügung. Sie sind Teil der von den Staaten bereits beschlossenen Verpflichtung, 22.000 Flüchtlinge direkt aus Syrien-Anrainerstaaten wie dem Libanon, Jordanien oder der Türkei aufzunehmen.