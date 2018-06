Die US-Regierung hat die Aufnahme von neun Guantanamo-Gefangenen durch Saudi-Arabien bekannt gegeben. Die Männer stammen eigentlich aus dem Jemen, weil aber die Lage in den Land sehr instabil ist, werden sie nun bei Verwandten in Saudi-Arabien untergebracht. Die bewaffneten Konflikte im Jemen waren der Grund dafür, dass die Männer noch nicht entlassen wurden, obwohl bereits vor Jahren ihre Freilassung angeordnet wurde. "Die USA sind der Regierung des Königreichs von Saudi-Arabien dankbar für diese humanitäre Geste und die Bereitschaft, die anhaltenden US-Bemühungen zu unterstützen."

Es ist das erste Mal, dass Saudi-Arabien Gefangenen aufnimmt. Nach der Entlassung der neun Jeminiten werden noch rund 80 Menschen in dem Lager auf Kuba festgehalten. 26 von ihnen haben bereits eine Ausreisegenehmigung in ein anderes Land.



Bei seinem Amtsantritt 2009 hatte US-Präsident Barack Obama versprochen, das Lager zu schließen. Der Kongress, speziell die oppositionellen Republikaner, blockieren schon seit Jahren die Schließung von Guantanamo Bay. Ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit startet Obama einen letzten Anlauf mit einem Vier-Punkte-Plan, das Lager zu schließen.

Das Parlament verweigerte die finanziellen Mittel für die Abwicklung des Lagers und blockierte wegen Sicherheitsbedenken die Verlegung von Gefangenen in andere US-Gefängnisse. Die Regierung unter George W. Bush hatte das Lager eingerichtet, um nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Terrorverdächtige und Kriegsgefangene aus Afghanistan festzuhalten.



Das Lager ist international umstritten. Menschenrechtsgruppen kritisieren, dass die Insassen über Jahre ohne rechtsstaatliche Verfahren festgehalten werden und oft noch in Guantanamo Bay bleiben, nachdem sie als ungefährlich eingestuft wurden. Insgesamt brachten die USA über die Jahre rund 780 Gefangene ins Lager.



Der Fall von Murat Kurnaz sorgte auch in Deutschland für Diskussionen über das Lager in Kuba. Der Deutschtürke wurde in Afghanistan verhaftet und fünf Jahre lang in Guantanamo Bay festgehalten. Eine Verbindung zu Terroristen konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Kurnaz berichtete auch von Misshandlungen durch amerikanische Soldaten.