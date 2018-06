Die mazedonische Polizei hat an der Grenze zu Griechenland erneut Tränengas und Blendgranaten gegen Flüchtlinge eingesetzt. Die Polizisten gingen massiv gegen die Menschen vor, die gegen die Schließung der Grenze in Idomeni protestierten. An dem Protest beteiligten sich etwa 100 Flüchtlinge. Nachdem sich etwa 50 Flüchtlinge dem Grenzzaun auf der griechischen Seite näherten und daran rüttelten, eskalierte die Situation. Ob bei dem Zusammenstoß Personen verletzt wurden, ist nicht bekannt.



Nur wenige Hundert Meter von dem Polizeieinsatz entfernt besuchte Mazedoniens Staatschef Gjorge Ivanov das Gebiet an der Grenze zu Griechenland. Er wurde von seinen Kollegen aus Slowenien und Kroatien, Borut Pahor und Kolinda Grabar-Kitarović, begleitet.

Bereits am Wochenende war es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen und der mazedonischen Polizei gekommen. Dabei wurden 300 Menschen verletzt. Mazedonien und Griechenland geben sich gegenseitig die Schuld an der Eskalation zwischen mazedonischen Polizisten und etwa 3.000 Flüchtlingen, die versuchten, die Grenzanlage gewaltsam zu stürmen.

Im griechischen Idomeni sitzen rund 11.000 Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen fest, seit die Fluchtroute über den Balkan vor einigen Wochen von Ländern wie Mazedonien, Slowenien und Kroatien abgeriegelt worden war. Die griechische Regierung versucht, die Situation der Flüchtlinge zu verbessern, bislang aber ohne Erfolg.