Die griechische Polizei hat im Flüchtlingslager Idomeni zeitweilig 17 Menschen festgenommen. Fast alle kamen kurz darauf wieder frei, teilte die Polizei mit. Ein Deutscher sei aber noch festgesetzt. Bei ihm sei ein Messer gefunden worden, nun werde ihm Waffenbesitz vorgeworfen.

Unter den Festgenommenen waren Deutsche, Österreicher, Schweden, Portugiesen und zwei Griechen, ein in Griechenland lebender Palästinenser und ein Syrer. Die Polizei war bei dem Einsatz auf der Suche nach freiwilligen Helfern, die in dem Lager Gerüchte über eine bevorstehende Grenzöffnung gestreut haben könnten.

In dem Camp war es am Wochenende zu Krawallen gekommen, als Hunderte Flüchtlinge versuchten, sich gewaltsam einen Weg über die Grenze nach Mazedonien zu bahnen. Die griechische Regierung vermutet, dass Freiwillige die Menschen aufgestachelt haben.



Hunderte Flüchtlinge verlassen Idomeni

Rund 11.000 Menschen harren noch immer in Idomeni aus. Seit Wochen hoffen sie auf Durchlass in Richtung Norden. Anfang März hatte Mazedonien die Grenze für Flüchtlinge abgeriegelt. Seitdem kursieren immer wieder Gerüchte, die Grenze werde doch geöffnet. Die griechischen Behörden wollen das Camp bald räumen. Das sei zur Priorität der Regierung erklärt worden, sagte eine Regierungssprecherin.



Die Flüchtlinge sollen in reguläre Lager umgesiedelt werden. Am Dienstag hatten bereits etwa 350 Menschen Idomeni verlassen. Sie seien in sieben Busse eingestiegen, sagte die Polizei. Weitere 150 bis 200 Migranten sollen am Abend folgen, berichtete das griechische Fernsehen unter Berufung auf die Polizei.



Im Hafen von Piräus gibt es ein weiteres improvisiertes Camp. Auch dort bemühen sich die Behörden, dass die Flüchtlinge in reguläre Lager umziehen. In den vergangenen Tagen seien auch schon 1.000 Menschen abgezogen. Doch noch immer leben dort rund 3.800 Menschen unter ärmlichen Bedingungen.

Insgesamt sitzen seit der Schließung der Balkanroute 53.000 Flüchtlinge in Griechenland fest. Seit 4. April ist ein Flüchtlingspakt in Kraft, nach dem die meisten Neuankömmlinge von Griechenland in die Türkei zurückgebracht werden können.