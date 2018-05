In Jerusalem sind bei einem Anschlag auf einen Bus mindestens 21 Menschen verletzt worden. Eine Sprecherin des Jerusalemer Bürgermeisters Nir Barkat sagte, es habe sich eindeutig um eine Bombe gehandelt. Der Sprengsatz sei eher klein gewesen. Auf Fernsehbildern waren Rauchschwaden über dem Stadtteil Derech Hebron zu sehen. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden zwei der Opfer schwer verletzt.

Die Bombe sei im hinteren Teil des Busses explodiert, wodurch Insassen verletzt worden seien und der Bus in Brand geraten sei, teilte die israelische Polizei mit. Auch ein zweiter Bus habe Feuer gefangen.

Der Bus war nach Angaben der Polizei leer, als er explodierte und anschließend in Flammen aufging. Der Erklärung zufolge fingen ein benachbarter Bus sowie ein Privatauto ebenfalls Feuer. Die verletzten Passagiere hielten sich demnach in dem Bus neben dem explodierten Fahrzeug auf.

Bilder zeigten, wie beide Busse in Flammen aufgingen. Der Ort der Explosion wurde abgesperrt und Einsatzkräfte an den Ort verlegt. Rettungskräfte brachten Verletzte in mehrere Krankenhäuser in der Stadt.



Seit September wurden Israelis immer wieder Opfer von Messerattacken durch palästinensische Angreifer. Fast täglich werden weitere Angriffe gemeldet. Die Explosion in dem Bus schürt Ängste vor einer Neuauflage der palästinensischen Selbstmordattentate, die israelische Städte vor rund zehn Jahren heimsuchten.