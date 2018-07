Nach Vorwürfen im Zusammenhang mit den Panama-Papers-Enthüllungen ist der spanische Industrieminister José Manuel Soria zurückgetreten. Er wolle damit Schaden von der geschäftsführenden Regierung abwenden und die Bildung einer neuen Koalition nicht zusätzlich erschweren, erklärte Soria.



Sorias Name tauchte nach Angaben des spanischen Fernsehsenders laSexta in den Unterlagen der Kanzlei Mossack Fonseca in Zusammenhang mit der Briefkastenfirma UK Lines auf. Der Politiker der konservativen Volkspartei bestritt allerdings eine Verbindung, bis der Sender ein entsprechendes Dokument veröffentlichte. Offenkundige Widersprüche in Sorias Erklärungen und weitere Berichte, wonach er eine Offshore-Firma in Jersey gehabt haben soll, hatten immer mehr Rücktrittsforderungen von Oppositionsparteien zur Folge.

Für Ministerpräsident Mariano Rajoy kommt der Fall zur Unzeit. Denn in Spanien zeichnet sich eine Neuwahl ab. Seit der Parlamentswahl im Dezember haben sich die Parteien nicht auf eine neue Regierung einigen können. Sie haben dazu nur noch bis zum Ablauf der Frist am 2. Mai Zeit.