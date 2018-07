Das ist eine gute Nachricht: In den nächsten Tagen wird erstmals seit fast zwei Jahren wieder der Nato-Russland-Rat tagen. Zum letzten Mal trat der Rat im Juni 2014 zusammen, seither herrschte Funkstille. Die Nato boykottierte das Gremium als Strafe für die russische Aggression gegen die Ukraine und die Annexion der Krim.

Von Anfang an war dies eine schlechte Idee. Denn wann eigentlich braucht man den Rat, wenn nicht in Krisenzeiten? Einer, der es immer falsch fand, den Gesprächsfaden abreißen zu lassen, war Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Aus China ließ er sich am Wochenende erleichtert darüber vernehmen, dass der Rat "seine wichtige Arbeit wieder aufnehmen kann". Hinter den Kulissen hatte er seit Langem darauf hingearbeitet.

Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, ein Mann der leisen Töne und des Dialogs, hätte wohl nichts gegen ein früheres Treffen des Rats einzuwenden gehabt. Aber Länder wie die USA und Polen wollten Putin gegenüber Härte zeigen. Nicht zuletzt um sie zu beruhigen – aber natürlich auch, um Moskau gegenüber klarzustellen, dass gewaltsame Grenzveränderungen inakzeptabel bleiben – betont Stoltenberg jetzt, es werde "keine Rückkehr zum business as usual geben, bis Russland wieder das Völkerrecht respektiert".

Beim Treffen des Rats soll es um die Ukrainekrise gehen, um die Vermeidung des Risikos unbeabsichtigter militärischer Zusammenstöße (etwa im Luftraum über der Ostsee), um die Lage in Afghanistan und die Bedrohung durch den Terrorismus. Alles Themen, bei denen es ohne Russland keinen Fortschritt und keine Lösung geben kann.

Vertrauenskrise im westlich-russischen Verhältnis

Dies gilt natürlich auch für Syrien. Obwohl Putins Eingreifen in den Bürgerkrieg kein anderes Ziel hatte, als das Assad-Regime vor der drohenden militärischen Niederlage zu retten und die russischen Stützpunkte am Mittelmeer zu sichern, so hat die Intervention doch auch neue diplomatische Bemühungen um ein Ende des Krieges erleichtert. Die Feuerpause hält inzwischen seit mehr als sechs Wochen. Natürlich gibt es immer wieder Gefechte. Aber die Kämpfe werden derzeit nicht annähernd so erbarmungslos geführt wie vor Inkrafttreten der Waffenruhe. Es gäbe die Feuerpause nicht, hätten nicht Russen und Amerikaner wieder zum Gespräch zurückgefunden.

Dies alles ändert nichts daran, dass Russlands Vorgehen in der Ukraine zu einer nachhaltigen Vertrauenskrise im Verhältnis zum Westen geführt hat. Der Nato-Gipfel 2014 in Wales hat darauf unter anderem mit der Aufstellung einer neuen Schnellen Eingreiftruppe ("Speerspitze") und einer Verlagerung von militärischem Gerät nach Osteuropa geantwortet. Den baltischen Staaten und Polen reicht das nicht. Sie wollen eine stärkere Präsenz von Nato-Truppen auf ihren Territorien; nur so fühlen sie sich gegen einen russischen Angriff geschützt.

Washington zeigt für die Wünsche der Osteuropäer Verständnis. Bei aller Gesprächsbereitschaft geht aus Sicht der Regierung Obama von Russland auch für Amerikas nationale Sicherheit die größte Bedrohung aus – vor China, Nordkorea, dem Iran und dem internationalen Terrorismus. Das Pentagon will deshalb deutlich mehr schwere Waffen und auch mehr Truppen nach Osteuropa verlegen. Der entsprechende Posten im Budget des US-Verteidigungsministeriums soll von 786 Millionen Dollar in diesem Jahr auf 3,4 Milliarden Dollar im kommenden Jahr steigen – er würde sich also vervierfachen. Etwas "exzessiv" fand die New York Times diese "Botschaft an Mr. Putin".

Das sehen Polen und Balten gewiss anders. Die Neigung zum Dialog mit Moskau ist bei ihnen nicht besonders ausgeprägt, wie sich beim Nato-Gipfel Anfang Juli in Warschau zeigen wird. Darauf müssen Deutsche, Amerikaner, Briten und Franzosen Rücksicht nehmen. Dennoch sollten sie den Weg einer vorsichtigen Annäherung fortsetzen.

Frank-Walter Steinmeier hat das nächste Ziel schon ins Auge gefasst, nämlich Russland auch wieder an den Tisch der großen Industrieländer zu bitten. Er plädiert dafür, "dass wir Bedingungen schaffen, um zu G8 zurückzukehren". Hoffentlich findet er auch bei diesem Vorhaben Unterstützung, so wie bei der Reaktivierung des Nato-Russland-Rats. Denn wer sich anschweigt, löst keine Konflikte.