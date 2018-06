5/13

Vergangener Samstag, 20 Uhr, kein Regen, Hochstimmung auf der Place de la République: Ein Star der Bewegung tritt auf, doch so fühlt es sich nicht an. Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis spricht nur wenige Minuten zur Generalversammlung von Nuit debout, so wie alle anderen Redner auch und wie es das Reglement der Versammlung vorschreibt. "Verschwendet eure Energie nicht! So verändert ihr Europa!", macht Varoufakis den Demonstranten Mut. Doch seine Rede geht größtenteils am Publikum vorbei, denn es versteht ihn nicht. Zwar spricht er auf Englisch, aber es fehlt ihm ein guter Übersetzer. Als wäre man lieber unter Franzosen geblieben.