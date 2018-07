Eigentlich sollte der Ölgipfel in Doha ein Meilenstein werden. Zum ersten Mal seit 15 Jahren saßen am Wochenende wieder Minister von Opec und Nicht-Opec zusammen, um den katastrophalen Preisverfall durch eine Drosselung der Weltproduktion zu stoppen. Das Treffen schien auf gutem Wege, bis der saudische Vizekronprinz Mohammed bin Salman kurz vorher per Interview alles zunichte machte. Sollten sich die Ölstaaten auf eine Fixierung der Fördermengen einigen, ließ der 30-jährige Verteidigungsminister wissen, müssten alle unterschreiben – eine überraschende Bedingung, die vor allem auf den Erzrivalen Iran zielte. "Einige Länder haben ihren Standpunkt in letzter Minute geändert, nachdem sie zuvor dem Entwurf des Memorandums zugestimmt hatten", klagte enttäuscht Russlands Energieminister Alexander Nowak. "Die saudische Ölpolitik ist extrem politisiert", sekundierte Amrita Sen von der Londoner Analysefirma Energy Aspects.

Die iranische Förderung war durch die westlichen Sanktionen jahrelang stark eingeschränkt, während die Saudis stets aus vollen Rohren pumpten. Für seine wirtschaftliche Erholung braucht die Islamische Republik jetzt jeden Dollar – eine Kappung der langsam wieder hochfahrenden Produktion käme einer "freiwilligen Selbstsanktionierung" gleich, wie Ölminister Bijan Zangeneh formulierte, der seine Teilnahme an dem Doha-Gipfel dann auch umgehend absagte. Den Iranern eine Ausnahme zu gewähren, bis sie wieder auf ihrem Vier-Millionen-Barrel-Niveau vor dem Atomboykott angekommen sind, das kommt für die Führung in Riad nicht infrage.

Mehr als drei Jahrzehnte dauert der Kalte Krieg zwischen dem Königreich und der Islamischen Republik nun schon. Der Iran fühlt sich als persisch-schiitische Schutzmacht in der Region, Saudi-Arabien als Hüter der heiligsten Stätten des Islams, Mekka und Medina, und damit als wichtigstes Zentrum des sunnitisch-arabischen Islams. Mit dem Atomvertrag jedoch werden die Gewichte am Golf nun neu verteilt. Der Iran entwickelt sich wieder zu einer gefragten Adresse im Nahen und Mittleren Osten. Seine Zivilgesellschaft ist den arabischen Kontrahenten klar überlegen. Egal ob bei Bildung und Kultur, Literatur und Film, Wissenschaft und Universitäten, sozialem Engagement, Arbeitsmoral oder intellektueller Dynamik – es liegen Welten zwischen den Rivalen auf beiden Seiten des Persischen Golfs.

Exzessive Aufrüstung reicht nicht mehr

Der 1932 gegründete saudische Wüstenstaat ist eine absolutistische Öl-Monarchie ohne Verfassung und Parlament, in der alle wichtigen Entscheidungen in kleinen Zirkeln der über 8.000-köpfigen Königsfamilie fallen. Die Islamische Republik wird von ähnlich harter Hand regiert, die Zahl seiner Exekutionen übersteigt die saudischen um mehr als das Fünffache. Die Theokratie, in der der Oberste Geistliche Ali Chamenei das letzte Wort in allen staatlichen Belangen hat, besitzt jedoch ein alle vier Jahre gewähltes Nationalparlament und einen direkt vom Volk bestimmten Präsidenten, der Regierungschef ist. Persien hat die größte Autoindustrie im Nahen Osten und gehört zum exklusiven Zehnerclub auf Erden, der einen Satelliten in den Weltraum schießen kann. Trotzdem verließ sich die sunnitische Monarchie jahrzehntelang darauf, dass der Westen die Islamische Republik in Schach hält und dass exzessive Waffenkäufe genügen, um sich als regionale Vormacht zu behaupten – ein strategisches Kalkül, das mit dem Atomabkommen hinfällig geworden ist.

Entsprechend gespannt und gereizt ist das Verhältnis der beiden Regionalmächte. In den Bürgerkriegen von Jemen und Syrien, aber auch in den innerlibanesischen und innerirakischen Machtkämpfen stehen sie sich Auge in Auge gegenüber. Iran fühlt sich durch die saudische Hinrichtung des schiitischen Predigers Nimr al-Nimr provoziert. Über 460 iranische Pilger starben im vergangenen September beim Hadsch in einer Massenpanik, eine Katastrophe, die die Verantwortlichen in Mekka bis heute nach Kräften verschleiern. Umgekehrt brach Saudi-Arabien im Januar die diplomatischen Beziehungen zur Islamischen Republik ab, nachdem ein Mob seine Botschaft in Teheran und sein Konsulat in Maschad mit Brandsätzen angriff. Alle Flugverbindungen und Handelsbeziehungen zwischen beiden Staaten sind seitdem abgebrochen.

Das Königshaus macht für diese Eskalation vor seiner Haustür vor allem einen Mann verantwortlich – US-Präsident Barack Obama, der an diesem Mittwoch zu seinem Abschiedsbesuch nach Riad reist und sich für Donnerstag zum Gipfel der Golfstaaten angesagt hat. Obama ebnete dem Iran mit dem Atomvertrag den Weg zurück in die internationale Gemeinschaft, ein Schritt, der bei Saudi-Arabiens Führung eine tiefe Verbitterung auslöste. Doch zum Bruch mit dem mächtigen westlichen Verbündeten will man es nicht kommen lassen. Obamas Tage im Weißen Haus seien gezählt, heißt es dieser Tage in Riad. Und sein Nachfolger könnte Saudi-Arabien wieder besser behandeln.