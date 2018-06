Peinlich, ja. Politisch ungünstig, gewiss. Aber ein Skandal, der Cameron zu Fall bringen könnte? Wohl kaum. Denn wie Rick Nye vom britischen Meinungsforschungsinstitut Populus nüchtern konstatierte: Was wissen wir jetzt über Cameron, das wir vorher nicht wussten? Wenig. Nyes Diagnose kam am Freitag Mittag, einen Tag nachdem der britische Premier endlich zugab, dass er 1997 in einen Fonds investiert hatte, der von seinem Vater in den 1980er Jahren in einer Steueroase eingerichtet worden war, und dass er diese Anlage im Januar 2010, vier Monate bevor er Premierminister wurde, mit mehr als 100 Prozent Gewinn verkauft hatte.

Jeder in Großbritannien weiß, dass Cameron reich ist. Dass er aus privilegierten Verhältnissen stammt. Dass er im nobelsten – und siebtteuersten – Internat Großbritanniens, nämlich Eton, zur Schule ging. Es ist auch kein Geheimnis, dass sein Vater und Großvater einträglich mit Aktien handelten und Cameron und seine drei Geschwister das Vermögen erbten. Nun hat die Öffentlichkeit zusätzlich erfahren, dass ihr Premier sich so verhielt, wie sie es ohnedies von den Reichen und Privilegierten ihres Landes erwartet: Gierig, selbstsüchtig, auch scheinheilig, aber nicht zu fassen, weil innerhalb dessen, was das Gesetz erlaubt.

Überzeugungen sind "nichts als Schaufensterdekorationen"

"Von Zeit zu Zeit", schrieb John Harris, einer der etabliertesten linken Reporter Großbritanniens, im Guardian, "verrutscht die über Jahre erworbene Vorzeigemaske des britischen Konservatismus." Für einen Augenblick werde offenbar, dass die angeblichen Überzeugungen der Tory-Politiker "nichts als Schaufensterdekorationen" seien: "Die sonst nur von zynischen, alten Linken behauptete Verfolgung korrupter Klasseninteressen wird plötzlich zum unwiderlegbaren Fakt."

Der öffentliche Zorn über die in dieser Woche sichtbar gewordene Finanzfratze des Premiers ist sicherlich groß. Am Freitag war das Hashtag #resigncameron mit über 120.000 Tweets Toptrend auf Twitter. Auf Facebook lud die Labour-Aktivistin Abi Wilkinson für Samstag 11 Uhr zum Protestmarsch vor Camerons Amtssitz in Downing Street. Bis zum Freitagabend sagten 2.100 Empörte ihre Teilnahme zu. Die Schülerin Abi Wilkinson löste kurz vor den Unterhauswahlen im vergangenen Mai schon einmal einen Sturm in den sozialen Medien aus: Dank ihres Hashtags #milifandom entstand kurzzeitig der Eindruck, der damalige Oppositionsführer und Herausforderer Camerons, Ed Miliband, habe eine gewaltige Fangemeinde. Am Ende stand eine der schwersten Wahlniederlagen in der Geschichte der Labour-Partei. Miliband trat einen Tag später zurück. Cameron darf also hoffen, den aktuellen Shitstorm zu überstehen.

Zwei Punkte jedoch sollten seinen Beratern zu denken geben. Erstens hat der Premier das spektakuläre PR-Desaster selbst verschuldet. Im Independent erinnerte der altgediente Westminster-Korrespondent Andrew Grice an die oberste Regel jedes gekonnten Medienmanagements: Droht ein Skandal, müssen sofort alle Fakten auf den Tisch. Der frühere PR-Manager Cameron hingegen brauchte drei Tage und fünf ausweichende Antworten, bis er schließlich in einem Fernsehinterview damit herausrückte, dass er von dem steuerfrei angelegten Vermögen seines Vaters profitiert hatte.



Camerons Medientapsigkeit kommt zur falschen Zeit

Was Camerons Berater beunruhigen muss, ist, dass die Medientapsigkeit ihres Chefs mitten in den ohnedies giftigen Zank um Großbritanniens EU-Mitgliedschaft fällt. Die offizielle Kampagne für das EU-Referendum am 23. Juni hat noch nicht einmal begonnen, aber das Land wird jetzt bereits von einem Streit zerrissen, der bösartiger ist als die meisten der auch sonst nicht zimperlichen Politdebatten des Landes. Cameron und sein Team machen darin keine gute Figur.



Es rächt sich, dass Britanniens Regierungschef jahrelang mit seiner EU-Skepsis flirtete. Sein nun plötzlich vehementes Plädoyer für die Gemeinschaft wirkt falsch und ähnlich arrogant gegenüber den Wählern wie sein Irrglaube, seine Steueroasengeschäfte als Privatangelegenheit der öffentlichen Prüfung entziehen zu können. In einer Meinungsumfrage die noch vor den Enthüllungen der Panama-Papiere durchgeführt wurde, liegt Cameron erstmals hinter dem heftig kritisierten, in Umfragen miserabel abschneidenden Labour-Chef Jeremy Corbyn. Die britische Schicksalsfrage, ob das Land in der EU bleiben möchte oder nicht, steht derzeit Spitz auf Knopf. Die Anzeichen mehren sich, dass eine Reihe von Briten zwar in der EU bleiben möchte, aber es nicht über sich bringt, für Cameron zu stimmen.

Der zweite Punkt, der Team Cameron Kopfschmerzen bereiten wird, ist seine offenbar bedenkliche politische Urteilsfähigkeit. Erheblich ernster als die Aufregung um seine Verwicklung in die immerhin, soweit bisher bekannt, legalen Steueroasengeschäfte seines Vaters, ist die Krise der britischen Stahlindustrie. Tausende Stahlarbeiter fürchten um ihre Jobs, seitdem Tata, der indische Konzern, der vor neun Jahren die frühere British Steel aufkaufte, nun seinerseits diese Stahlwerke abstoßen möchte. Angesichts der Konkurrenz billigen chinesischen Stahls seien die Werke nicht mehr konkurrenzfähig. Es war ausgerechnet Cameron, der sich erfolgreich dagegen gewehrt hatte, dass die EU höhere Schutzzölle gegen chinesische Billigstahlimporte beschloss.

Peinlich ist für Cameron auch eine andere EU-Intervention, die die Financial Times kürzlich enthüllte: Im November 2013 schrieb er an den damaligen Ratspräsidenten Herman Van Rompuy mit der Bitte, dass zu Erbzwecken bestimmte Treuhandfonds von den geplanten Maßnahmen größerer Transparenz ausgenommen werden sollten. Ein Brief, der angesichts der Panama-Affäre besonders bitter aufstößt.