Im britischen Regierungsviertel haben Hunderte Demonstranten den Rücktritt vom britischen Premierminister David Cameron gefordert. Vor seinem Amtssitz in der Downing Street kritisierten sie Cameron für seinen Umgang mit den Enthüllungen der Panama Papers. Erst hatte er das Thema als "familiäre Angelegenheit" abgewiegelt, schließlich aber doch zugegeben, an einer Briefkastenfirma seines Vaters beteiligt gewesen zu sein. Die Demonstranten warfen Cameron Doppelmoral vor: Einerseits rede der Regierungschef stets davon, gegen Steuerhinterziehung vorzugehen, andererseits habe er selbst von einer dubiosen Offshore-Firma profitiert.

Auch auf Twitter drückten zahlreiche Menschen ihren Unmut aus. Unter dem Hashtag #ResignDavidCameron posteten sie Bilder und Live-Updates von der Demonstration. Die Menschen trugen Schilder mit Aufschriften wie "Cameron must go" oder "All talk, no tax". Manche forderten lautstark, dass der Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour Party Premierminister werden solle. Die Veranstalter des Protests hatten auf Facebook dazu aufgerufen, sich karibisch-sommerliche Outfits anzuziehen. Damit wollten sie darauf aufmerksam machen, dass so viele britische Firmen Steueroasen wie die in Panama nutzen würden.

"We will, we will, tax you!" people chanting at Downing Street #ResignDavidCameron protest pic.twitter.com/qrCI6kiPh6 — Marcus Chown (@marcuschown) April 9, 2016

David Cameron hat derweil versprochen, Daten aus seinen jüngsten Steuererklärungen zu veröffentlichen. Er werde nicht nur seine diesjährige Erklärung, sondern auch die Angaben vergangener Jahre offenlegen, sagte Cameron bei einer Versammlung seiner Conservative Party. "Ich werde der erste Premierminister, der erste Parteichef einer größeren Partei sein, der dies tut", sagte er.



Der britische Premier räumte außerdem Fehler im Umgang mit den Enthüllungen der Panama Papers ein. "Das war keine gute Woche", sagte Cameron. "Ich weiß, dass ich damit besser hätte umgehen müssen." Er habe seine Lektion gelernt: "Und macht nicht Downing Street No. 10 oder namenlose Berater verantwortlich. Beschuldigt mich."

Cameron hatte erst nach tagelangem Zögern zugegeben, Geld in einem Offshore-Trust seines Vaters in Panama angelegt zu haben. Demnach besaß er zusammen mit seiner Frau vor seiner Zeit als Regierungschef Anteile im Wert von rund 30.000 Pfund (etwa 37.000 Euro) am Blairmore Investment Trust. Er verkaufte die 5.000 Anteile aber vier Monate vor seinem Amtsantritt im Jahr 2010.

Dazu sagte Cameron zu seinen Parteikollegen: "Ich habe Aktien eines Investmentfonds gekauft. Aktien, die wie alle anderen Arten von Aktien sind, und ich habe auf sie in der gleichen Weise Steuern bezahlt." Er habe alle Aktien, die er besaß, verkauft, als er Premierminister wurde. Wenige Tage vor dem Eingeständnis hatte Cameron noch mitteilen lassen, dass es sich bei den Finanzgeschäften seiner Familie um eine "private Angelegenheit" handle. Daraufhin hatte die Opposition von Cameron gefordert, den vollständigen Umfang seiner Investitionen in Offshore-Fonds zu enthüllen, besonders von jenen, die seinem verstorbenen Vater gehört hatten.

Auslöser der Vorwürfe war die Veröffentlichung interner Dokumente der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die für Politiker und Prominente auf der ganzen Welt Briefkastenfirmen angelegt hatte. Die Veröffentlichungen hatten international Schlagzeilen und Kritik ausgelöst. Vielfach ist das Verfahren der Politiker zwar legal, doch dienen Briefkastenfirmen oft der Verschleierung von Vermögen oder der Steuerhinterziehung.