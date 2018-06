Politiker mehrerer Parteien haben sich nach den Enthüllungen über Briefkastenfirmen in Panama für ein härteres Vorgehen gegen Steuerhinterzieher ausgesprochen. SPD-Bundesvize Ralf Stegner forderte schärfere Gesetze. "Der Kampf gegen Steueroasen muss deutlich konsequenter geführt werden, gesetzliche Schlupflöcher müssen geschlossen werden", sagte er dem Handelsblatt. Insgesamt müssten die Anstrengungen zur Bekämpfung von Steuerkriminalität erheblich verstärkt werden.

Millionenfache Steuerhinterziehung sei "Schwerstkriminalität gegen das Gemeinwesen", sagte der SPD-Politiker. "Diese Einsicht müsste gerade bei Konservativen und Liberalen zu einer anderen politischen Prioritätensetzung führen als bisher." Sozialdemokraten und Sozialisten wollten "längst eine gemeinsame europäische Politik gegen Steuerkriminelle", die Mehrheiten für eine solche Politik fehlten aber bisher, sagte Stegner.

Am Wochenende hatten Medien, darunter die Süddeutsche Zeitung, aufgrund eines Datenlecks bisher unbekannten Ausmaßes Briefkastenfirmen von Politikern und Prominenten aus aller Welt enthüllt. In den Unterlagen tauchen demnach die Namen von Milliardären, Politikern, Sportlern, Waffenhändlern, Spionen und Betrügern auf. So hätten unter anderem Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Briefkastenfirmen einrichten lassen.

Panama verspricht Kooperation

Der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold rief dazu auf, mehr Transparenz zu schaffen. "Wir brauchen öffentliche Unternehmensregister, aus denen die wirtschaftlich Begünstigten von Briefkastenfirmen eindeutig hervorgehen", sagte der Finanzexperte. "Die EU sollte Banken mit einer Strafabgabe belegen, die Geschäfte mit intransparenten Firmen machen." Dies sei in den USA Praxis. "Auch die Bundesregierung muss mit aller Härte gegen Steuerflucht vorgehen und die Daten des geplanten Firmenregisters in vollem Umgang transparent machen", erklärte der Grünen-Politiker.



Panamas Regierung versprach, bei der Aufklärung zu kooperieren. "Die panamaische Regierung verfolgt eine Null-Toleranz-Politik in allen Bereichen des Rechts- und Finanzwesens, wo nicht mit einem höchsten Maß an Transparenz gearbeitet wird", hieß es in einer Erklärung des Präsidialamts. Beweis dafür sei, dass der OECD-Arbeitskreis für Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung Panama kürzlich von der grauen Liste gestrichen hatte. Dort werden Staaten geführt, die beim internationalen Austausch von Finanz- und Steuerinformationen hinterherhinken.