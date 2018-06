Spanien rutscht immer tiefer in die politische Krise: 88 Prozent der Anhänger der Protestpartei haben sich bei einer Onlinebefragung gegen eine Dreier-Koalition mit den Sozialisten und der FDP-ähnlichen Bürgerpartei Ciudadanos ausgesprochen. Damit ist auch vier Monate nach den Parlamentswahlen vom 20. Dezember keine regierungsfähige Mehrheit in Sicht. An Neuwahlen am 26. Juni scheint kein Weg mehr vorbei zu gehen. Doch ob sie die erhoffte Klarheit bringen können, ist alles andere als gewiss.

Das Ergebnis der Mitgliederbefragung war allgemein so erwartet – und von der Podemos-Führung um Pablo Iglesias sogar erhofft – worden. Es unterstreicht die fatale Lage Spaniens, seit die konservative Volkspartei PP bei den Parlamentswahlen im Dezember zwar stärkste Partei wurde, aber mit gut 28 Prozent weit hinter der erforderlichen Mehrheit zurückblieb. Seitdem gibt es keine klaren Mehrheitsverhältnisse mehr, auch wegen des Einzugs zweier neuer Parteien ins Parlament: Podemos auf der linken Seite, Ciudadanos auf der rechten.



Koalitionsregierungen sind etwas Neues für Spanien, wo oft mit absoluten Mehrheiten regiert wurde. Auch daher tun sich die Parteien so schwer damit, Kompromisse für eine Regierung zu schließen: Auch Pedro Sánchez, Chef der zweitplatzierten Arbeiterpartei PSOE, war es in den vergangenen Monaten nicht gelungen, eine Mehrheit zu zimmern. Zweimal stellte Sánchez sich im Parlament zur Wahl, zweimal scheiterte er. So etwas hatte es in Spanien in der Geschichte der Demokratie noch nie gegeben.



Vier Milliarden Euro verloren

Das politische Patt seit den Parlamentswahlen vom vergangenen 20. Dezember wiegt schwer, weil die Ungewissheit über die künftige Regierung nach Einschätzung von Ökonomen Spanien bereits in den ersten vier Monaten dieses Jahres 0,4 Prozentpunkte seines Wirtschaftswachstums gekostet hat. Das sind rund Vier Milliarden Euro. Internationale Firmen halten Investitionen zurück. Öffentliche Ausschreibungen sind nach Angaben des Arbeitgeberverbands in der Baubranche (Seopan) um 23 Prozent eingebrochen. Dabei ist das Land gerade erst mit Mühe einer schweren Wirtschaftskrise entronnen.

Das ficht allerdings nur eine geringe Zahl der Podemos-Anhänger an und scheint die Parteiführung völlig kalt zu lassen. Ihr Kalkül ist ein anderes. Ein letztes Mal will Iglesias nun Sozialistenchef Pedro Sánchez zu einem "reinen" Linksbündnis mit Podemos und anderen linksgerichteten Kräften im Parlament drängen – die Liberalen von Ciudadanos sollen außen vor bleiben.

Scheitert der Versuch erneut, und das ist wahrscheinlich, hofft Iglesias, bei Neuwahlen die Position der Partei stärken zu können. Die Rechnung ist riskant, könnte aber nach jüngsten Umfragen sogar aufgehen: Mit 20,9 Prozent der Stimmen würde Podemos zweitstärkste Kraft im Parlament – knapp vor den Sozialisten der PSOE, die auf 20,7 Prozent kämen.

Pablo Iglesias könnte das in die Traumlage versetzen, selbst von König Felipe mit der Regierungsbildung beauftragt zu werden und dieses Mal nach seinen Bedingungen mit anderen linksgerichteten Parteien verhandeln zu können. Für dieses Szenario spielt er va banque. Zu Lasten Spaniens. Anders als in den vergangenen Monaten, als zahlreiche Anhänger aus Ärger über Iglesias' autokratischen Stil der Protestpartei den Rücken kehrten, kann er nun aber behaupten, einzig den Auftrag der Parteibasis auszuführen.