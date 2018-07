Österreich steht vor einer Zäsur: Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird keine der beiden Volksparteien ÖVP und SPÖ den Bundespräsidenten stellen. In die Wiener Hofburg, dem Amtssitz des österreichischen Staatsoberhaupts, ziehen stattdessen entweder der Grüne Alexander Van Bellen oder Norbert Hofer von der rechtspopulistischen FPÖ ein. Aus der ersten Runde der Bundespräsidentenwahl, die mit einem Sieg Hofers endete, ziehen die Kommentatoren folgende Schlüsse:

Der Standard:

"Einen solchen Vorsprung für Norbert Hofer hat niemand vorausgesehen: Das ist ein Erdrutschsieg für den blauen Kandidaten und das erwartete Debakel für die Regierungsparteien. (...) Die Nominierung des ursprünglich zögerlichen Hofer war ein geschickter Schachzug von Parteichef Heinz-Christian Strache: Hofer verstand es, sich als FPÖ-Faserschmeichler den Wählerinnen und Wählern so anzudienen, dass sie sich selbst einen Blauen in der Hofburg vorstellen können. (...) SPÖ und ÖVP könnten das Votum über die Stichwahl hinaus auch als Chance sehen: Wir reißen uns jetzt am Riemen und versuchen, gemeinsam etwas zu schaffen. (...) Also bleibt nur: Kämpfen oder aufgeben – und die Hofburg und bald auch die Regierung einfach der FPÖ überlassen."



Profil:

"Wir sprechen mit Norbert Hofer über eine Person, die fasziniert ist von großdeutschem Gedankengut. Wir sprechen über eine Person, die von einem Parteichef erfunden wurde, der im Neonazi-Milieu verkehrt hat. Wir sprechen über eine Partei, die den Bürgern mit dem Hypo-Skandal den größtmöglichen Schaden an ihrem Wohlstand zugefügt hat, im Gedankenspiel nur zu übertreffen durch eine Staatspleite."

Salzburger Nachrichten:

"Wer wird die Stichwahl gewinnen? Die Geschichte zeigt, dass Platz eins im ersten Wahlgang noch gar nichts bedeutet. In der Mehrzahl der Fälle wurde der zunächst Zweitplatzierte Bundespräsident. Das könnte auch diesmal der Fall sein. Was der Schlachtruf "Alles, nur nicht Blau" bewirken kann, hat vergangenen Herbst die Wiener SPÖ vorgeführt. Ähnliches wird nun bis zur Stichwahl am 22. Mai versucht werden, um Norbert Hofer zu verhindern."



Die Presse:

"Die Wahrheit für SPÖ und ÖVP lautet schlicht: Eure Zeit ist vorbei. (...) Die Wähler strafen zwei Parteien ab, die glauben, egal, welches Pferd für sie ins Rennen geht, der Platz in der Stichwahl sei per Realverfassung sicher. Das ist aber nicht mehr so. Im Gegenteil. (...) Möglich sind Entwicklungen wie in Ungarn und Polen ebenso wie der Siegeszug eines neuen Wählerverstehers aus den Trümmern der Volksparteien. Oder häufige Wahlen wie einst in Italien. Oder Experimente wie in Dänemark und anderen kreativen Demokratien. So wie bisher bleibt es nicht. Da müssen wir durch."

Süddeutsche Zeitung:

"Hofers eindeutiger Sieg ist ein Triumph für all jene, die selbst die rigide Asyl- und Flüchtlingspolitik der rot-schwarzen Regierung noch zu freundlich finden. Hofer ist einer der Chefideologen der FPÖ, hat gegen einen EU-Beitritt Österreichs gestimmt, hält die Anliegen von Pegida für berechtigt und gehört einer deutschnationalen Burschenschaft an. Durch seinen Sieg hat der Mann mit der freundlichen Ausstrahlung die FPÖ endgültig salonfähig gemacht."

Frankfurter Allgemeine Zeitung:

"Jetzt gleich das Ende der Volksparteien SPÖ und ÖVP auszurufen wäre verfrüht. Immer noch gibt es mächtige Parteiapparate, mitgliederreiche Unterorganisationen und ehrgeiziges Personal. Aber den Alarmruf sollten die Funktionäre vernehmen und ernst nehmen. (...) Das System der roten und schwarzen "Reichshälften", in dem nicht einmal der Hausmeister an der Schule den Posten ohne Parteibuch bekam, gibt es in dieser Form ohnehin nicht mehr. Aber SPÖ und ÖVP benehmen sich manchmal noch so und bekommen den Verdruss der Österreicher daran zu spüren."

taz:

"Österreichs Landkarte ist blau eingefärbt. Marine Le Pen und Geert Wilders gehörten zu den ersten Gratulanten. Was da auf Samtpfoten daherkommt, ist ein autoritäres Staatsverständnis, das auf direkte Demokratie setzt, um Europa zu schwächen und die Grenzen wieder dicht zu machen. Hofer spielte erfolgreich die Angst vor dem Islam und Überfremdung aus. (...) Man muss kein großer Prophet sein, um vorauszusagen, dass sich in beiden Regierungsparteien bald jene Leute durchsetzen werden, die eher bereit sind, für die FPÖ den Juniorpartner zu spielen."

Neue Zürcher Zeitung:

"Auch kristallisierte sich die Wut der Österreicher nicht nur in Form von Unterstützung für die FPÖ. Vielmehr vereinigten die beiden gemässigten Kandidaten Alexander Van der Bellen und Irmgard Griss vierzig Prozent der Stimmen auf sich. Beide traten eher spröde sowie dezidiert unpopulistisch auf und argumentierten differenziert. Dies spricht für die Reife der Wähler, die einen Wandel wollen, jedoch nicht dem Reiz von Scheinlösungen erliegen. Die Regierung sollte das Fiasko als Auftrag verstehen, eine ehrlichere und lösungsorientierte Politik zu verfolgen."