Die Enthüllungen über die Geheimgeschäfte Hunderter Politiker, Prominente und Sportgrößen in Steueroasen werden kurz nach ihrer Veröffentlichen in der internationalen Presse intensiv diskutiert. Die sogenannten Panama Papers belegen Offshore-Geschäfte von insgesamt 140 Politikern, Amtsträgern und Prominenten aus aller Welt.

In vielen Ländern berichten Zeitungen und TV-Stationen, wie ihre eigenen Politiker in die Enthüllungen verwickelt sind. Einige Beispiele: Das isländische Nachrichtenportal mbl schreibt über die Briefkastenfirma des Premierministers Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, The Indian Express meldet Enthüllungen über 500 indische prominente Personen und die pakistanische The Dawn and the Nation beleuchtet die Steuergeschäfte der Familie des pakistanischen Premierministers, Nawaz Sharif.



Daneben diskutieren Medien weltweit die Folgen der Veröffentlichungen. "Die Enthüllungen werden die Innenpolitik in zahlreichen Staaten durcheinanderbringen. Und auch Frankreich dürfte nicht ausgespart bleiben", schreibt die französische Regionalzeitung Le Journal de la Haute-Marne. Die Panama Papers würden bestätigen, was man bereits ahnte: Steuerparadiese seien nicht verschwunden. Es bleiben trotz internationaler Abkommen "diese exotischen Orte, an denen ein Briefkasten ausreicht, um eine Scheinfirma zu besitzen und ganz legal zu betrügen", kommentiert die Zeitung.

Panama Papers - Recherchenetzwerk enthüllt globalen Finanzbetrug Ein internationaler Zusammenschluss aus Redaktionen hat durch zugespielte Dokumente ein weltweites Netz an Steuerbetrügern enthüllt. Viele Briefkastenfirmen in Panama verschleierten über Jahre die Kapitalflucht.

Der britische Guardian, der auch an der Enthüllung beteiligt ist, schreibt über die schwierige Grenze zwischen legalen Tricks und illegalen Geschäften: "Obwohl die Nutzung von Offshore-Firmen keineswegs rechtswidrig ist, werfen die Dokumente grundsätzliche Fragen über die Moral solcher Steueroasen auf." Die Enthüllungen würden wahrscheinlich Rufe nach Reformen eines Systems nach sich ziehen, das nach Sicht von Kritikern im Geheimen stattfindet und Missbrauch ermöglicht.

Im Zentrum der Offshore-Geschäfte steht die Kanzlei Mossack Fonseca. Sie verkauft seit fast 40 Jahren anonyme Briefkastenfirmen, meist ausgestattet mit Scheindirektoren, um zu verschleiern, wer sich dahinter verbirgt. Der Mailänder Corriere della Sera nimmt die Firma ins Visier: "Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama ist seit 1977 eine der besten Adressen in der Welt, an die man sich wenden kann, um Geld am Staat vorbei zu schleusen. Seit gestern wissen wir, wer die Kunden sind."



The Irish Times meldet, dass die Kanzlei ihren Klienten die österreichische Niederlassung der irischen Anglo Irish Bank empfohlen habe. Sie sei eine der wenigen Banken, die die Anwälte ausgesucht hätten. Das gehe aus den Panama Papers hervor.

Streit um die öffentliche Meinung in Russland

Auch in Russland berichten Medien über die Panama Papers – zumindest einige. Manche großen Medien würden sich für das Thema allerdings nicht interessieren. Das behauptet der Journalist Alexander Roslyakov von der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press in diesem Tweet:

Not one Russian major tv network reports on Panama Papers pic.twitter.com/6AaTygfeaw — Alexander Roslyakov (@RoslyakovAP) 4. April 2016

Dabei sollen in den Panama Papers Namen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin auftauchen. Enge Vertraute von Putin leiteten einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge in den vergangenen Jahren unter konspirativen Umständen mehr als zwei Milliarden Dollar durch Briefkastenfirmen aus Russland heraus. Über die russischen Verbindungen in den Enthüllungen berichtete die oppositionelle russische Zeitung Nowaja Gaseta ausführlich. Sie war selbst an den Recherchen beteiligt.

Im Schweizer Tages-Anzeiger wird die Verbindung von Russlands Präsident Wladimir Putin zu den Briefkastenfirmen diskutiert. Das "Finanzgebaren von Wladimir Putins Entourage" gebe zu denken: "Wie kann es sein, dass ein russischer Cellist plötzlich die Kontrolle über ein Milliardenvermögen erhält und von Kriegen Putins profitiert?" Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma habe im Falle von Finanzintermediären und Auslandsbanken mit Niederlassungen in der Schweiz geschlafen. "Es wäre an der Zeit, dass sie ihren Auftrag wahrnimmt und die Stimme erhebt, statt wegzuschauen."

Der Kreml wertet die Veröffentlichung der Panama Papers hingegen als Versuch, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu diskreditieren. Putin komme aber in dem Datenmaterial über Offshore-Firmen gar nicht vor, sagte dessen Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. "Aber für uns ist die Tatsache klar, dass unser Präsident das Ziel dieser Vorwürfe war und ist, vor allem vor den kommenden Parlamentswahlen, aber auch langfristig, ich meine vor der Präsidentenwahl in zwei Jahren", sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge.

Die Süddeutsche Zeitung hatte in Kooperation mit rund 400 Journalisten von mehr als 100 Medienorganisationen in rund 80 Ländern in den vergangenen zwölf Monaten in Daten und Unterlagen einer panamaischen Kanzlei recherchiert. Die Unterlagen aus einem Leck umfassen E-Mails, Urkunden, Kontoauszüge, Passkopien und weitere Dokumente zu rund 214.000 Gesellschaften, vor allem in Panama und auf den Britischen Jungferninseln.