Der russische Präsident Wladimir Putin hat wenige Monate vor den Parlamentswahlen in Russland die Schaffung einer Nationalgarde angekündigt. Die ihm direkt unterstellte Truppe solle "Terrorismus und organisierte Kriminalität" bekämpfen und die öffentliche Ordnung sicherstellen, sagte Putin bei einem Treffen mit Innenminister Wladimir Kolokolzew und anderen Vertretern der Sicherheitsbehörden.

Bei dem vom Fernsehen ausgestrahlten Treffen ordnete Putin dazu die Zusammenführung von Truppen des Innenministeriums und Eliteeinheiten der Polizei an. Chef der neuen Nationalgarde soll Viktor Solotow werden, der bislang die Truppen des Innenministeriums befehligt. Welche Truppenstärke die Nationalgarde haben und wann sie offiziell ihre Arbeit aufnehmen soll, ist unbekannt.



Regierungskritiker fürchten, dass Putin mit dem Schritt angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Krise in Russland und der für September geplanten Parlamentswahl vorbauen möchte. "Die Wirtschaftskrise dauert an und könnte zu einer sozialen Krise führen", sagte Konstantin Kalaschew, Chef des Moskauer Instituts Political Expert Group. "Die Sicherheitskräfte müssen verstärkt werden, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten."

Der Experte für regionale Sicherheit, Mark Galeotti, nannte die Schaffung der Nationalgarde eine "große Sache". "Was heißt es wohl, wenn du deine eigene persönliche Armee brauchst?" Einziger Grund sei offensichtlich die Angst vor Unruhen, schrieb der Professor der Universität von New York in seinem Blog.

Regierungssprecher Dmitri Peskow wies die Vorwürfe zurück, räumte aber ein, dass es zu den Aufgaben der neuen Truppe gehören werde, nicht genehmigte Demonstrationen zu unterbinden. Nach der umstrittenen Parlamentswahl im Dezember 2011 und der Wiederwahl von Putin ins Präsidentenamt im Mai 2012 hatte es Proteste gegen die russische Führung gegeben, deren Ausmaß bis dahin beispiellos war.

Kritik am Wahltermin

Russland hat in den vergangenen Monaten generell seinen sicherheitspolitischen Kurs verschärft. Im September begründete Putin die militärische Intervention in Syrien damit, dass die "Terroristen" geschlagen werden müssten, "bevor sie bei uns ankommen".

Die Parlamentswahl ist für den 18. September angesetzt und soll zeitgleich mit den Kommunalwahlen stattfinden. Der Wahltermin war von Dezember drei Monate vorgezogen worden. Kritiker bemängelten, ein früheres Datum nutze Putin und den ihm nahestehenden Parteien. Statt nach einem längeren Wahlkampf im Winter würden die Abstimmungen nun nahezu beiläufig kurz nach den Sommerferien stattfinden.