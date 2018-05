Die schwierige Regierungsbildung in Spanien ist gescheitert, am Dienstagabend hat der König Neuwahlen eingeleitet. Die verfassungsrechtliche Frist für die Bildung eines Bündnisses endet zwar erst am kommenden Montag, doch Felipe VI. glaubt nicht, dass es noch zu einer Einigung kommt.

Vor allem die Jungen sind darüber enttäuscht. Ihr Wunsch nach Wandel hat sich vorerst nicht erfüllt. Spaniens politische Kommentatoren urteilen hart: persönliche Interessen der Parteichefs seien in den vier Monate andauernden und letztlich erfolglosen Koalitionsgesprächen über das Gemeinwohl gestellt worden. Und die Konservativen sagen: Die verlorene Zeit habe der fragilen Wirtschaftslage geschadet.

Alle Seiten haben Recht. Nun wird es die wichtigste Aufgabe der spanischen Politik sein, spätestens nach einer neuen Wahl Ende Juni die allgemeine Rechthaberei zu überwinden.

Es war – in dieser Interpretation sind sich immerhin alle einig – der Wunsch nach Wandel, der die Spanier im ersten Wahlkampf im Herbst 2015 repolitisierte. Wer kurz vor der Parlamentswahlen am 20. Dezember in das Land reiste, spürte das: Alle sprachen über Politik, über die beiden Parteineugründungen – die Linken von Podemos und die Liberalen der Ciudadanos. Nach Jahren des Schimpfens auf die Eliten herrschte Aufbruchsstimmung: Viele Spanier hofften, dass sich nun endlich etwas ändern würde an dem korrupten Zwei-Parteien-System.

Die Linken, eine Partei mit Universalanspruch

Wie verbreitet diese Haltung war, zeigte sich dann am Wahlabend kurz vor Weihnachten: Die Konservativen und die Sozialisten, die das Land seit Jahrzehnten im Wechsel regierten, erzielten historisch schlechte Ergebnisse. Fast gleich stark wie die Traditionsparteien schnitten dagegen die beiden Neuen ab. Der Wandel war also eingeleitet, nur gab es ein Problem: Die Wähler hatten keine klare Richtung vorgegeben. Für eine Einparteienregierung gab es keine Mehrheit, eine große Koalition war wegen der allgemeinen Wechselstimmung keine Option. Jedes andere Zweierbündnis aber wäre auf eine Tolerierung weiterer Kräfte im zersplitterten Parlament angewiesen gewesen oder es hätte eine Dreierkoalition gebraucht.

In Deutschland wäre es wohl auf Letzteres hinausgelaufen. Unter dem Druck der Verhältnisse werden hierzulande auch ungewöhnliche Bündnisse geschmiedet, wie gerade erst wieder das Beispiel Sachsen-Anhalt zeigt, wo demnächst eine schwarz-rot-grüne Keniakoalition regieren wird. Doch während die Grünen im Osten mit der CDU koalieren können, ohne um ihren Ruf fürchten zu müssen, befanden sich die neuen und die alten Parteien in Spanien in einem strategischen Dilemma. Sie kämpfen alle ums Überleben, müssen wegen der unklaren Wahlergebnisse penibel auf ihr Außenbild achten.

Vor allem Podemos gab sich hart. Das ist zwar insofern verständlich, als eine Partei, die durch Elitenkritik groß wird, nur anderthalb Jahre nach ihrer Gründung kaum leichtfertige Kompromisse mit den Etablierten schließen kann. Doch die Linken überzogen. Sie traten auf als Partei mit Universalanspruch, obwohl sie doch nur knapp jeden fünften Wähler an sich gebunden hatten. Generalsekretär Pablo Iglesias erklärte sich zum Vizeministerpräsidenten eines nicht existierenden Linksbündnisses, täuschte später Kompromisse vor und wollte sie dann doch nicht machen. Podemos war sich auch zu schade für ein Dreierbündnis mit den neuen Liberalen und den Sozialisten, ebenso wie für andere Ideen einer Regierungsbildung.

Ob die neuen Linken für ihre Kompromisslosigkeit nun belohnt oder bestraft werden, wird eine der interessanten Fragen des zweiten Wahlkampfs werden. Manches spricht dafür, dass Podemos Sympathien verloren hat.