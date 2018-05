Die USA wollen offenbar ihre Spezialeinheiten in Syrien aufstocken. Die zusätzlichen Elitesoldaten sollen dabei helfen, die zuletzt erzielten Erfolge gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" zu beschleunigen. Das sagten US-Behördenmitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters.



Eine genaue Zahl an zusätzlichen Soldaten wurde nicht genannt. Es sei aber eine deutliche Verstärkung der rund 50 Sondereinsatzkräfte im Gespräch, die derzeit als Militärberater für syrische Rebellen hinter der Front im Einsatz seien. Vorrangige Aufgabe der zusätzlichen Elitesoldaten könnte die Ausbildung einheimischer Kämpfer sein.

Ermutigt von den jüngsten Erfolgen hätten sich in Syrien mehr Freiwillige zum Kampf gegen den IS gemeldet. Im Irak hatten Regierungstruppen die westliche Provinzhauptstadt Ramadi eingenommen; in Syrien gelang es der Armee mithilfe russischer Luftangriffe, die strategisch wichtige antike Wüstenstadt Palmyra zurückzuerobern. Zudem tötete das US-Militär mit Luftschlägen mehrere IS-Anführer.



Elitekämpfer statt Rebelleneinheiten

Das Pentagon hat außerdem ein neues Ausbildungsprogramm für syrische Rebellen aufgelegt. Statt wie vorher ganze Rebelleneinheiten von der Front in dem Bürgerkriegsland abzuziehen, würde nun jeweils nur eine Handvoll Kämpfer von den USA ausgebildet, teilte die Armee mit.

"Wenn es einen hoch ausgebildeten Einzelkämpfer gibt, dann wird der Mann zu seiner Linken und der zu seiner Rechten von seiner großartigen Ausbildung profitieren", sagte der in Bagdad stationierte Sprecher der US-Armee zu dem neuen Ansatz des Pentagons. "Zum Preis der Ausbildung von einem bekommt man drei, die besser sind, vielleicht sogar mehr als das."

Aleppo: Verwüstungen im Bürgerkrieg Vorher

Nachher 26. Februar 2013: Seit mehreren Monaten finden in Aleppo schwere Kämpfe statt. Rebellengruppen versuchen, die zweitgrößte Stadt Syriens unter ihre Kontrolle zu bringen. Noch sind die Altstadtbereiche rund um die Zitadelle relativ intakt. 15. Dezember 2014: Das Satellitenbild zeigt schwere Verwüstungen und Bombenkrater. Südlich und westlich der Zitadelle liegen ganze Gebäudezüge in Schutt und Asche, darunter auch die ehemalige Chusrawiyya-Moschee.

Die syrischen Kämpfer werden laut des Sprechers insbesondere darin geschult, für die USA und ihre Verbündeten Ziele für Luftangriffe zu identifizieren. Wie viele Syrer bislang nach diesem Prinzip ausgebildet wurden, wollte er allerdings nicht sagen. Er sprach lediglich von "Dutzenden".

Im Oktober hatte das Pentagon eingeräumt, dass sein Ausbildungsprogramm für örtliche Kämpfer trotz eines Budgets von 500 Millionen Dollar (440 Millionen Euro) nicht wie geplant rund 5.000 gemäßigte syrische Rebellen für den Kampf in Syrien trainiert habe, sondern nur ein paar Dutzend.

Die Rekrutierung der Kämpfer hatte sich als schwierig herausgestellt. Zunächst wurden sie ausführlich durchleuchtet, um Extremisten keinen Zugang zu ermöglichen. Außerdem weigerten sich viele Rebellen, sich zu verpflichten, ausschließlich gegen den IS und nicht gegen die Truppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad zu kämpfen.