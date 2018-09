Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat in Syrien mindestens 250 Fabrikarbeiter entführt. Die Islamisten hätten 300 Angestellte und Führungskräfte der Zementfabrik Badijah verschleppt, berichtete die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Das Unternehmen habe das Industrieministerium informiert, dass es keinen Kontakt zu den Entführten herstellen konnte.

Zuvor hatte ein Sprecher des betroffenen Unternehmens gesagt, seit dem Überfall am Montag fehle von etwa 250 Mitarbeitern jede Spur. Bewohner am Standort der Fabrik nahe der Kleinstadt Dumair bestätigten die Angaben. "Seit dem IS-Angriff auf die Fabrik am Montagmittag können wir unsere Angehörigen nicht mehr erreichen", sagte ein Bewohner der Nachrichtenagentur AFP.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte mitgeteilt, dass zu befürchten sei, dass die Arbeiter vom IS verschleppt worden seien. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk vor Ort.

Die Badijah-Zementfabrik liegt etwa 50 Kilometer von Damaskus entfernt. Dort hatte es in den vergangenen Tagen heftige Kämpfe gegeben. Syrische Regierungstruppen beschossen dabei IS-Kämpfer, die in dem Ort Stellung bezogen hatten.



Seit Ende Februar gilt in dem 2011 ausgebrochenem Konflikt in Syrien eine Waffenruhe. Davon ausgenommen sind der IS und die Al-Nusra-Front, ein Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida. Der IS musste zuletzt Gebietsverluste hinnehmen.

Die Fortsetzung der Syrien-Friedensgespräche verzögert sich unterdessen weiter. Der UN-Gesandte Staffan de Mistura sagte, er werde vor dem Treffen zu Gesprächen nach Damaskus und Teheran reisen. Damit verschiebe sich der Beginn der neuen Runde auf kommenden Mittwoch, wenn in Syrien ein neues Parlament gewählt werden soll. Die Verhandlungen über die Zukunft des Bürgerkriegslands in Genf sollten eigentlich am 9. April beginnen, wurden dann auf den 11. April und nun um weitere zwei Tage verschoben.