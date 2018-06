Nach der Rückeroberung der antiken Wüstenstadt Palmyra von der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat die syrische Armee nach eigenen Angaben dort ein Massengrab mit 42 Leichen gefunden. In dem Massengrab seien die Überreste von 24 Zivilisten, darunter drei Kinder, und 18 Soldaten entdeckt worden, hieß es aus syrischen Militärkreisen. Sie seien von den Dschihadisten "geköpft oder erschossen" worden.



Bei den Opfern handelt es sich demnach um syrische Soldaten oder regierungstreue Milizionäre sowie deren Familienangehörige. Die Leichen seien in ein Militärkrankenhaus ins syrische Homs gebracht worden, einige seien identifiziert.



Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte Angaben aus syrischen Militärkreisen, wonach die Opfer nach der Einnahme von Palmyradurch die IS-Miliz exekutiert worden seien. Der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, sagte, die Dschihadisten hätten "während ihrer Besetzung von Palmyra insgesamt mindestens 280 Menschen exekutiert".

Brutale Hinrichtungen in den Ruinen

Der IS hatte Palmyra im Mai 2015 erobert. In den folgenden Monaten schockierte die Miliz die Welt mit brutalen Hinrichtungen in den Ruinen der Stadt sowie mit der Zerstörung zweier bedeutender Tempel, des berühmten Triumphbogens und zahlreicher Grabmäler.



Die syrische Armee hatte mit Unterstützung der libanesischen Hisbollah-Miliz und der russischen Luftwaffe vor rund einer Woche die antike Wüstenstadt vollständig zurückerobert. Die Einnahme der Stadt nordöstlich von Damaskus dürfte den Regierungstruppen die Kontrolle über die syrische Wüste bis zur irakischen Grenze ermöglichen. Hauptstützpunkt der Dschihadisten in Syrien ist Rakka im Norden. Die Großstadt soll nun als nächstes von der Armee zurückerobert werden.