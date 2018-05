In Venezuela ist es nach Verkürzung der Arbeitswoche für Staatsangestellte zu Plünderungen und wütenden Protesten gekommen. Im ganzen Land zündeten Menschen Barrikaden an und räumten Bäckereien sowie andere Lebensmittelläden leer, berichteten lokale Medien. Etwa 25 Menschen seien festgenommen worden, sagte der Minister für Sicherheit und öffentliche Ordnung, Biagio Parisi.

Die Wut der Bürger hatte sich entladen, nachdem Präsident Nicolás Maduro am Dienstagabend angekündigt hatte, wegen der Energieknappheit werde die Arbeitswoche für Millionen Staatsdiener um weitere zwei Tage verkürzt. Beamte arbeiten folglich nur noch montags und dienstags. Ausnahmen würden nur in Notfällen gemacht. Die Löhne sollten trotz der Fehlstunden weiter gezahlt werden.



Es soll sich laut venezolanischer Regierung nur um eine vorläufige Maßnahme handeln, die vermutlich zwei Wochen dauere. Doch die Energiekrise hat sich seit Wochen zugespitzt. Die sozialistische Regierung hatte bereits verfügt, den Strom für täglich vier Stunden abzuschalten. Davon ausgenommen ist die Hauptstadt Caracas, was in der Provinz für zusätzliche Empörung sorgt.

Die Regierung Maduro erklärt der Bevölkerung die Energieknappheit mit dem niedrigen Wasserstand im El Guri, dem größten Stausee des Landes. Dieser liege wegen einer schlimmen Dürre nur knapp über dem Punkt, ab dem das Wasserkraftwerk nicht mehr arbeiten könne. Die Dürre wiederum sei auf das Wetterphänomen El Niño zurückzuführen.



Venezuela hat seit Jahren mit Stromausfällen, einer hohen Inflation und einer Knappheit von Gütern zu kämpfen. Für die jetzige Energiekrise machen Experten eine schlechte Planung und Instandhaltung verantwortlich. Die Krise war durchaus absehbar – Mitte Februar hatte Energieminister Luis Motta Domínguez vorausgesagt: "In den ersten Wochen oder Mitte April könnte es einen Stromkollaps geben." Die Regierung war vorgewarnt und gab den fast drei Millionen Staatsbediensteten bereits seit März an Freitagen frei.



Einkaufszentren müssen zudem seit dem 10. Februar an Wochentagen ihren Strom für jeweils vier Stunden über Generatoren selbst erzeugen, um das allgemeine Energienetz zu entlasten. Da viele Einkaufszentren nicht über die notwendige Technik verfügen, blieben viele Läden im Dunkeln. Auch Einrichtungen wie Banken, Gesundheitszentren oder Apotheken waren bereits davon betroffen.



Uhr umstellen, um Strom zu sparen

Zu den jüngsten Maßnahmen der Regierung gehört nun die Ausweitung der freien Freitage auf Grundschullehrer. Angestellte in öffentlichen Krankenhäusern und staatlichen Supermärkten müssen hingegen weiter zur Arbeit erscheinen.



Der Zwangsurlaub der Staatsbediensteten wird wegen seinen Folgen ebenfalls kritisiert. Einige der Betroffenen nutzten ihre freien Freitage zuletzt, um sich für den Kauf von Lebensmitteln und anderen Gütern in die langen Schlangen vor den Geschäften zu stellen. Andere schauten laut Beobachtern zu Hause fern und benutzen Klimaanlagen, was Kritiker am Sinn der Maßnahmen zweifeln lässt.

Zum Stromsparen soll zusätzlich am 1. Mai die Uhrzeit um eine halbe Stunde vorgestellt werden, um das Tageslicht besser zu nutzen. Maduro hat auch noch eine andere Idee, um Energie zu sparen: Er forderte die Frauen im Land auf, nicht mehr ihre Haare zu föhnen.