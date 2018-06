Die Bundesregierung will trotz des Wissens um willkürliche Festnahmen von Westsahara-Aktivisten und Folter in marokkanischen Gefängnissen an der Einstufung des Landes als sichererer Herkunftsstaat festhalten. Das geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die ZEIT ONLINE vorliegt. Die Westsahara ist seit 1975 völkerrechtswidrig von Marokko besetzt. Auf dem Territorium, das etwa die Größe Italiens hat, leben neben 350.000 marokkanischen Siedlern rund 150.000 Sahrauis, die ursprünglichen Bewohner der Region.

Auf die Frage, inwieweit Folter, auch wenn sie nicht systematisch erfolgt, zur Einstufung als "sicherer Herkunftsstaat" führen könne, heißt es: "Schematische Betrachtungsweisen im Hinblick auf die Quantität und Qualität von Folter sind nicht geeignet, um zu begründeten Beurteilungen einer Einstufung als sicherer Herkunftsstaat zu gelangen. Daher erfolgt eine Bewertung von Land zu Land aufgrund wiederholter wertender Betrachtungen."

Laut Bundesregierung findet in Marokko und der Westsahara keine politische Verfolgung statt. "Staatliche Repressionsmaßnahmen gegen bestimmte Personen oder Personengruppen wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sind nicht festzustellen", steht in dem Schreiben.



Dies widerspricht den Berichten von Amnesty International und Human Rights Watch. Sahrauischen Aktivisten, die sich für die Unabhängigkeit der Westsahara von Marokko einsetzen, wird oft nicht vor Zivil-, sondern vor Militärgerichten der Prozess gemacht. Manch einer wird wegen der Teilnahme an einer Demonstration zu einer Haftstrafe verurteilt. 74 sahrauische Aktivisten saßen im Jahr 2014 in marokkanischen Gefängnissen, berichtet die sahrauische Menschenrechtsorganisation CODESA. Für das Jahr 2015 hat Amnesty International insgesamt 175 Fälle von Folter in marokkanischen Gefängnissen dokumentiert.



Es zählen nur Regierungsinformationen

Die Bundesregierung beruft sich in ihren Antworten vielfach nicht auf eigene Erkenntnisse, sondern auf Selbstauskünfte der marokkanischen Behörden. So verweist die Regierung auf die liberale marokkanische Verfassung und auf das von Marokko unterzeichnete Zusatzprotokoll zur Anti-Folter-Konvention – ohne zu hinterfragen, ob diese umgesetzt werden.



Demonstrationen für die Unabhängigkeit der Westsahara werden in der Regel nicht genehmigt. Finden sie trotzdem statt, werden sie oft mit Polizeigewalt niedergeschlagen und Demonstranten verhaftet. In der Antwort der Bundesregierung heißt es dazu: "Gegen Kritiker der Monarchie oder der marokkanischen Haltung in der Westsahara-Frage wird im Fall von rechtlichen Verstößen auf der Grundlage der marokkanischen Strafgesetze vorgegangen. Dies kann Strafverfahren, polizeiliche Maßnahmen, zum Beispiel zur Auflösung illegaler Demonstrationen und in Einzelfällen auch die Ausweisung von ausländischen Personen beinhalten."



Sevim Dağdelen, Linken-Sprecherin für Internationale Beziehungen, kritisiert die Haltung der Bundesregierung: "Nach dem schmutzigen Deal mit der Türkei sollen nun die nächsten mit Ländern wie Marokko und Libyen folgen." Für die Flüchtlingsabwehr sei die Regierung offenbar bereit, mit jeder Autokratie zusammenzuarbeiten. "Dabei lügt sich die Bundesregierung auch den 'sicheren Herkunftsstaat' Marokko herbei." So sei Folter dort kein Problem, solange sie aus Sicht der Bundesregierung nicht systematisch erfolge. "Die Leidtragenden werden die Sahrauis sein, deren systematische Verfolgung in der völkerrechtswidrig besetzten Westsahara schöngeredet wird."

Asylanträge dürften deutlich schwerer werden

Aus der Antwort auf die Anfrage geht zudem hervor, dass 2.124 Asylanträge von Marokkanern derzeit (Stand: 10. März) noch nicht bearbeitet sind. Ob sich darunter auch Anträge von Sahrauis oder Westsahara-Aktivisten befinden, ist nicht bekannt. In der Mehrzahl dürfte es sich um junge Menschen handeln, die die hohe Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit aus dem Land treibt. Politisch verfolgte Sahrauis haben in den letzten Jahren Asyl vor allem in Algerien oder Spanien gesucht, das als einstige Kolonialmacht enge Beziehungen zur sahrauischen Bevölkerung unterhält.

Wenn Marokko als sicheres Herkunftsland eingestuft wird, wie es die Bundesregierung plant, wäre es immer noch möglich, Asyl wegen politischer Verfolgung zu erhalten. Es dürfte aber deutlich schwerer werden. Der Antragsteller müsste Beweise für seine politische Verfolgung erbringen. Die marokkanischen Behörden geben sich allerdings Mühe, den Schein zu wahren und Rechtsstaatlichkeit zu demonstrieren. So werden Teilnehmer an Demonstrationen oft nicht wegen ihrer politischen Aktivitäten, sondern beispielsweise wegen angeblicher Drogendelikte verurteilt.



UN spricht von "Besatzung"

Die Westsahara ist seit 1975 von Marokko besetzt. Als Mauretanien sich 1979 aus dem südlichen Teil des Gebiets zurückzog, annektierte Marokko auch diesen. 16 Jahre kämpfte die marokkanische Regierung gegen die Frente Polisario, die von Algerien unterstützte Befreiungsbewegung der Sahrauis. Diese errichtete 1976 auf einem kleinen Teil des Gebiets einen eigenen Staat, die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS).



Seit 1991 sind die Vereinten Nationen mit der Friedensmission Minurso in der Westsahara präsent. Ursprünglich sollten die UN-Mitarbeiter ein Referendum vorbereiten, in dem die Sahrauis über die Unabhängigkeit entscheiden sollten. Von diesem Ziel sind sie heute jedoch weiter entfernt denn je. Die Minurso-Mitarbeiter überwachen vor allem den Waffenstillstand und entfernen Landminen. Doch auch dieser Aufgabe können sie nur noch eingeschränkt nachgehen, seit im März ein Streit zwischen Marokko und den Vereinten Nationen entbrannt ist.



UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat das Vorgehen Marokkos als "Besatzung" bezeichnet. Hunderttausende Menschen hatten daraufhin in der marokkanischen Hauptstadt Rabat gegen die Äußerung protestiert. Das wiederum hat Ban verärgert. Die Demonstration, so sagte er, sei "ein Angriff, der respektlos gegenüber ihm und den Vereinten Nationen" sei. Daraufhin wurden die meisten zivilen UN-Mitarbeiter zur Ausreise gezwungen. Seitdem läuft die Arbeit der Vereinten Nationen in Laayoune auf Sparflamme – und das birgt Sicherheitsrisiken. Ende April muss der UN-Sicherheitsrat das Mandat für die Minurso-Mission verlängern. Bis dahin bleibt Zeit, um das diplomatische Fiasko zu beenden.