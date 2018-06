Wenn in einer Diskussion die Verteidigungslinie verbal im Sand vor der Kinderschaukel gezogen wird, kann man sich ungefähr ausmalen, welches Niveau die Argumentation im US-Vorwahlkampf erreicht hat: "Mr. Trump, wir sind hier nicht auf einem Spielplatz. Wir reden immer noch vom Amt des US-Präsidenten."

"Meine Ansichten sind keine Spielplatzansichten", erwiderte Donald Trump. Ein bisschen kleinlaut, ein bisschen kleingeistig klang seine Reaktion. Ganz so wie bei jemandem, der wegen Schubsen auf dem Klettergerüst frühzeitig nach Hause geschickt wurde. Der Anlass, warum Radiomoderator Charlie Sykes dem republikanischen Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur in seiner Sendung vor ein paar Tagen derart in die Parade fuhr, war der Satz: "Er hat angefangen."

Dass Trump, immerhin ein erwachsener Mann, der gern der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden möchte, tatsächlich diesen Satz hervorbrachte, um sich für die Verbreitung eines unvorteilhaften Fotos der Gattin seines Rivalen Ted Cruz zu verteidigen, sagt viel über den Stand des politischen Diskurses in den USA.

Wie ein Student, der die Prüfung verschlafen hat

An diesem Abend, wenn die Wahllokale in Wisconsin schließen, geht eine absurde Woche im US-Vorwahlkampf zu Ende. Nach der ersten, knapp verloren gegangenen Abstimmung in Iowa Anfang Februar hatte sich Trump eigentlich danach gesehnt, Cruz auf ähnlichem Terrain noch einmal herausfordern zu können. Vielleicht ist es noch zu früh für eine letztgültige Antwort, warum dieser Plan nicht aufging. Aber wie sich Trump, derzeit aussichtsreichster Spitzenkandidat der Republikaner im Rennen um das Weiße Haus, in den vergangenen Tagen so ignorant und arrogant aufführen konnte, widerspricht eigentlich jeder Logik. Zumal die Chancen, noch vor dem Sommer die notwendige Mehrheit an Delegiertenstimmen einzusammeln, für ihn sehr knapp stehen.

Die seltsame Selbstdemontage begann mit zwei groß angelegten Interviews, in der Washington Post und der New York Times, in denen Trump ausführlich seine Weltsicht, seine außenpolitischen Ideen und einiges mehr aus seinem Programm ausbreiten durfte. Seine intellektuelle Vorstellungskraft auf dieser nicht unbedeutenden Bühne las sich allerdings nicht wie die eines zukünftigen Staatsmannes, sondern wie die eines Studenten, der seine mündliche Prüfung verschlafen hat, im letzten Moment auftaucht und sich offensichtlich durch das Kreuzverhör mogeln will, ohne sich nur einen Funken vorbereitet zu haben.

Natürlich flog diese Bauernschläue sofort auf. Auch in anderen Interviews brillierte er in dieser Woche nicht sonderlich mit der Bemerkung, im Ernstfall auch auf europäischem Boden Nuklearwaffen einsetzen zu wollen.

Im Radio nichts Gutes über Trump

"Er hat seine Kandidatur vor etwas weniger als einem Jahr bekannt gegeben. Der Mann hat offensichtlich kein Interesse daran, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen." Das sagt Charlie Sykes, der Radiomoderator, ein paar Tage später im Gespräch mit ZEIT ONLINE über Donald Trump. Er hat viel Applaus für die zehn Minuten bekommen, in denen er Trump wieder und wieder auf die Füße stieg und ihm eine Entschuldigung für die weiblichen Schmähungen abringen wollte.

Vollkommen überspitzt gesagt, ist Sykes der Mann, der Trump in Wisconsin stürzen könnte – auch wenn das ähnlich aufgeblasen klingt wie die Prahlrhetorik des Geschäftsmanns. Ohne die Stimmen aus Wisconsin wird es für ihn allerdings immer schwieriger, rein mathematisch wie psychologisch, sich in den kommenden Wochen die Mehrheit der Delegiertenstimmen zu sichern. Für Cruz und seinen Steigbügelhalter Sykes ist Wisconsin demnach von immenser Bedeutung, um Trumps Nominierung zu verhindern und ein großes Shakespearedrama beim Parteitag im Juli zu inszenieren.

Bei dieser Mission darf man den sonderbaren Einfluss nicht unterschätzen, den das im späten 19. Jahrhundert erfundene Medium Radio in diesem Bundesstaat noch hat. Das sogenannte Talk Radio, Diskussionsrunden zu tagesaktuellen und politischen Ereignissen, ist vor allem in konservativen Wählerkreisen ein beliebtes Mittel zur Meinungsbildung. Und in Wisconsin scheint eine Meinung unter den Moderatoren vorzuherrschen: Donald Trump muss gestoppt werden.