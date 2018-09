Inhalt Seite 1 — Lieber zu Hause sterben als in die Fremde fliehen Seite 2 — Im Krieg verschwimmt die Wahrnehmung Auf einer Seite lesen

Während in anderen Teilen Syriens eine Waffenruhe gilt, wird die Stadt Aleppo derzeit erneut zum Ziel zahlreicher Luftangriffe. Seit über einer Woche halten die Gefechte bereits an. Truppen des Regimes von Baschar al-Assad bombardieren die von Rebellen kontrollierten Stadtteile, die Rebellen beschießen die von Regimetruppen besetzten Viertel. Es sterben vor allem Zivilisten. 250 Menschen sollen in den vergangenen Tagen umgekommen sein. Beobachtern zufolge haben die erneuten Kampfhandlungen auch zum Abbruch der Genfer Friedensgespräche beigetragen. Eine schnelle friedliche Lösung scheint damit erneut in weite Ferne zu rücken.



Anfang Februar hatte uns der syrische Journalist Zouhir al-Shimale aus dem von Rebellen kontrollierten Bezirk Saif al-Dola in Aleppo geschrieben. Seither stehen wir in regelmäßigem Kontakt. In den vergangenen Tagen hat er uns erneut eine lange E-Mail aus dem Bombenhagel geschrieben, die wir hier veröffentlichen wollen.



"Seit zehn Tagen wache ich wie alle Bewohner Aleppos von den Geräuschen der Kampfflugzeuge auf. Sobald ich wach bin, fällt mein erster Blick aufs Handy. Ich prüfe, wo die Flugzeuge ihre Ziele gesucht haben, wie weit der letzte Bombeneinschlag von uns weg ist. Dann trinke ich etwas Wasser, wasche mein Gesicht und gehe zur Arbeit. Ich habe mich an dieses Leben gewöhnt. So ist es seit fünf Jahren.



Der Journalist Zouhir al-Shimale © privat

Mein Büro liegt nur wenige Minuten von meinem Haus entfernt. Ich laufe jeden Tag zu Fuß zur Arbeit. Auf dem Weg passiere ich viele Checkpoints. Sie gehören entweder zur Freien Syrischen Armee oder zu den Kämpfern des Al-Kaida-Ablegers Al-Nusra. Die Lage hier ist sehr verworren. Es gibt drei militärische Bewegungen rund um Aleppo: Der "Islamische Staat" rückt gegen die Freie Syrische Armee im Norden der Stadt vor. Dort kämpfen zugleich Gruppen der Kurdenmiliz YPG gegen den IS und die Freie Syrische Armee. In anderen Teilen der Stadt kämpfen Rebellen und Islamisten von Al-Nusra gegen die Regierungstruppen. Aleppo ist geteilt wie nie.



In meinem Viertel breiten sich die Al-Nusra-Kämpfer immer weiter aus. Ihre schwarze Flagge weht von den Häuserdächern. Das wirkt wie ein Signal für die Piloten der Kampfjets, unsere Viertel zu bombardieren. Die Männer sprechen nicht mit uns und sie belästigen uns auch nicht auf der Straße. Aber sie betreiben ebenso wie das Assad-Regime Propaganda. Die Islamisten geben vor, auf unserer Seite zu sein. Dabei bringen sie uns ebenfalls Tag für Tag in Lebensgefahr. Und die Rebellen sind zu schlecht ausgestattet, um gegen sie oder Assads Truppen vorzugehen.

Aleppo in Syrien Aleppo liegt im äußersten Nordwesten Syriens. Die Türkisch-Syrische Grenze ist ca. 45 km entfernt.

Bisher hat noch keine Bombe die Checkpoints getroffen, weder die von den Rebellen noch von Al-Nusra. Die Bomben treffen allein uns, die Zivilisten. Die Menschen, die hier noch übrig sind, sind all jene, die sich die Reise in die Türkei nicht leisten konnten. Oder die lieber zu Hause sterben wollen, als in die Fremde zu fliehen.



Arbeiten, bis es dunkel wird

Ich habe sehr viel zu tun. Ich arbeite für ein Bildungszentrum und zudem nach wie vor als freier Journalist. Jeden Tag verschicke ich Dutzende Meldungen zur Lage in Aleppo an Nachrichtenagenturen. Ich arbeite, bis es dunkel wird. Was soll ich auch sonst machen? Meine Arbeit wird alle paar Stunden unterbrochen durch das Geräusch von einschlagenden Bomben.



Kurz bevor die Bomben einschlagen, donnern die Kampfflugzeuge über uns hinweg. Dann werden die Menschen auf der Straße immer ganz hektisch. Einige verstecken sich in Häusereingängen, andere rennen mit angstverzerrtem Gesicht nach Hause. Ich bleibe immer mit flauem Magen an meinem Schreibtisch sitzen. Ich frage mich, wer als Nächstes getroffen wird, wer am Abend noch leben wird. Ich habe mein Handy die ganze Zeit bei mir. Dort sehe ich, ob meine Freunde in Sicherheit sind und wie viele Tote und Verletzte es gegeben hat.



Auch jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, höre ich, wie Kampfflugzeuge Bomben über unserem Viertel abwerfen. Erst vor wenigen Tagen wurde das Al-Kuds-Krankenhaus zerstört. Dutzende Menschen, darunter Ärzte, Schwestern und Kinder, wurden getötet. Auch der letzte Kinderarzt von Aleppo ist ums Leben gekommen. Noch immer sind Menschen unter den Ruinen vergraben.