Bei einer der schwersten Anschlagsserien der vergangenen Jahre sind in der irakischen Hauptstadt Bagdad mindestens 86 Menschen gestorben. Mehr als 100 weitere wurden verletzt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" bekannte sich zu den Selbstmordattentaten.



Am Mittwochmorgen riss zunächst eine Autobombe auf einem belebten Markt im überwiegend von Schiiten bewohnten Stadtteil Sadr City mindestens 64 Menschen in den Tod. Später explodierten in zwei weiteren schiitischen Vierteln Autobomben. Zu allen drei Taten bekannte sich die sunnitische Dschihadistenmiliz in einem Schreiben, das bisher jedoch nicht unabhängig geprüft werden konnte.

Die zweite Autobombe wurde im schiitischen Stadtteil Al-Kazimiyya im Nordwesten der Hauptstadt gezündet, der wie Sadr City schon mehrfach Ziel von Anschlägen war. Mindestens 14 Menschen wurden dort getötet, darunter nach Angaben von Krankenhausmitarbeitern auch mehrere Sicherheitskräfte.

Der dritte Anschlag wurde im Viertel Dschamea im Westen Bagdads verübt. Dort leben neben vielen Schiiten auch Sunniten. Nach Angaben von Rettungskräften sind mindestens acht Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Eines der Attentate habe einem Kontrollpunkt der Polizei gegolten.

Schiiten waren das Ziel der Attentate

Der IS erklärte, einer ihrer Kämpfer namens Abu Sulaiman al-Ansari habe den Selbstmordanschlag in Sadr City begangen. Dem Bekennerschreiben der Terrormiliz IS zufolge waren die auf dem Markt versammelten Schiiten das Ziel des Attentats. Auch die beiden anderen Bomben seien von IS-Kämpfern gezündet worden.

Die sunnitische Miliz, die im Jahr 2014 weite Teile des Iraks überrannt hatte, betrachtet Schiiten und damit die Mehrheit der irakischen Bevölkerung als Abtrünnige. Sie verübt regelmäßig Anschläge auf schiitische Viertel und Märkte und nimmt auch immer wieder Moscheen und Pilger ins Visier.

Die irakischen Streitkräfte hatten zuletzt mehrere Gebiete vom IS zurückerobert. Die Dschihadisten kontrollieren aber noch immer weite Regionen im Westen des Landes. Auch gelingt es ihnen immer wieder, Attentate in Gebieten zu verüben, die von der Regierung kontrolliert werden.

Dutzende wütende Anwohner versammelten sich am Anschlagsort in Sadr City und gaben der irakischen Regierung, die derzeit in einer tiefen politischen Krise steckt, die Schuld und forderten sie zum Rücktritt auf.

Schwerste Anschlagsserie seit Jahren

Der Irak ist seit Monaten politisch nahezu blockiert. Angesichts von Massenprotesten und immer lauteren Reformforderungen versucht Ministerpräsident Haider al-Abadi seit Wochen, sein Regierungsteam durch ein neues Kabinett aus Fachleuten zu ersetzen, die nicht nach konfessionellen oder parteilichen Kriterien ausgewählt werden. Dem widersetzen sich diverse Oppositionsparteien. Tausende Anhänger des einflussreichen Schiitenführers Moktada al-Sadr organisierten wiederholt Protestkundgebungen und stürmten sogar das Parlament.

In der Vergangenheit hatte sich der IS regelmäßig zu Anschlägen in Bagdad und anderen Städten des Landes bekannt. Erst Anfang Mai waren bei mehreren Explosionen innerhalb eines Tages mindestens 25 Menschen in der irakischen Hauptstadt getötet worden. Bei dem bislang schwersten Attentat dieses Jahres waren Ende Februar mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen. Damals hatte sich ein Selbstmordattentäter ebenfalls in Sadr City in die Luft gesprengt. Auch zu dieser Tat bekannte sich die Terrormiliz IS.