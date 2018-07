Eines der 276 Schulmädchen aus Chibok ist mehr als zwei Jahre nach der Massenentführung durch Boko Haram in Nigeria wiedergefunden worden. Eine Bürgerwehr habe die 19-Jährige am Dienstag nahe der Grenze zu Kamerun in der Region des Sambisa-Waldes aufgegriffen, berichtete der Nachrichtensender BBC.



Die Terrorgruppe Boko Haram hatte die Mädchen am 14. April 2014 aus der Stadt Chibok entführt, sie wurden in der Nacht aus ihrem Schlafsaal gezerrt. Dutzende von ihnen konnten später fliehen, doch 219 überwiegend christliche Schülerinnen werden nach wie vor vermisst. Unter den Hashtag #BringBackOurGirls solidarisierten sich weltweit Menschen mit den Entführungsopfern.



Das Mädchen sei zurück zu ihren Eltern gebracht worden, teilten Sprecher der Opferfamilien mit. Offenbar sei das nun befreite Mädchen in der Gefangenschaft schwanger geworden und habe ein Kind geboren, verlautete aus mehreren Quellen. Von den übrigen Mädchen fehlt nach wie vor jede Spur. Der Sambisa-Wald gilt als eine Bastion von Boko Haram. Die Behörden vermuten dort weitere der entführten Mädchen. Die nigerianische Armee ist dort seit Wochen im Einsatz.

Vor Kurzem gab es bereits ein erstes Lebenszeichen der Mädchen. Einige von ihnen sind offenbar am Leben, wie ein Video zeigte, über das der Fernsehsender CNN berichtete. Eltern hätten ihre Töchter wiedererkannt, heißt es in dem Beitrag. Experten bezeichneten die Aufnahme als glaubwürdig. CNN berichtete, das Video sei im Dezember 2015 an Unterhändler verschickt worden, die die Freilassung der Mädchen erreichen wollen. "Uns geht es allen gut", sagt eine der Entführten in der Aufnahme. Dem Sender zufolge analysiert die nigerianische Regierung das Video weiter.

Eine multinationale Truppe afrikanischer Soldaten hat in Nigeria ein Boko-Haram-Lager gestürmt und mindestens 46 gefangen gehaltene Frauen und Kinder befreit. Dabei wurden fünf Anführer von Boko Haram festgenommen. Das teilte die kamerunische Regierung vor einem Krisengipfel in Nigerias Hauptstadt Abuja mit, wo afrikanische und westliche Staatschefs über den Kampf gegen Boko Haram berieten.



Frankreich, Großbritannien und die USA helfen Nigeria und seinen Nachbarn, die Truppen für den Kampf gegen Boko Haram zu trainieren und mit Geheimdienstmaterial zu versorgen. Das Bündnis der afrikanischen Staaten konnte die Extremisten mittlerweile aus Gebieten drängen, die sie zuvor zu einem islamischen Kalifat erklärt hatten.



Die seit 2009 aktiven Extremisten von Boko Haram wenden sich gegen westliche Einflüsse und wollen einen islamischen Gottesstaat errichten. Ihre Terrorangriffe haben sie mittlerweile über die Landesgrenzen Nigerias hinaus ausgedehnt, unter anderem auf Kamerun, den Tschad und Niger. Dort töteten sie seither mindestens 14.000 Menschen, etwa 2,7 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Der UN-Sicherheitsrat warnt außerdem vor den Verbindungen von Boko Haram zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).