Nach gut fünf Jahren im Amt steht Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff vor dem vorläufigen politischen Aus. Das Gezerre um ihre drohende Amtsenthebung geriet im Senat zur Geduldsprobe: Erst nach einer Marathonsitzung fiel die endgültige Entscheidung mit 55 zu 22 Stimmen für eine Suspendierung.

Vorgeworfen werden der Präsidentin Verstöße gegen Haushaltsregeln: Mit Buchhaltungstricks soll sie Staatsdefizite geschönt haben, um vor ihrer Wiederwahl 2014 mehr Unterstützung zu bekommen. Hintergrund der politischen Krise ist jedoch die tiefe Rezession, ein großer Korruptionsskandal beim staatlichen Ölkonzern Petrobras und eine große Unzufriedenheit und Existenzangst vieler Brasilianer. Um das Amtsenthebungsverfahren hatte es in den vergangenen Tagen Chaos und Verwirrung gegeben. Letztlich blieb es aber dabei, dass die Entscheidung wie vorgesehen am Mittwoch die Senatoren hatten.



Während der Senatssitzung kam es vor dem Parlamentsgebäude zu Unruhen: Demonstranten – überwiegend Anhänger von Feministengruppen – schleuderten Feuerwerkskörper auf die Bereitschaftspolizisten, die Pfefferspray einsetzten.

Rousseff räumt Palast

Die seit 2011 regierende und 2014 wiedergewählte Rousseff hatte sich zuletzt noch kämpferisch gegeben und erklärt, sie wolle nicht zurücktreten, sondern bis zum Ende ihrer regulären Amtszeit 2018 Präsidentin bleiben. Sie bezeichnet das Amtsenthebungsverfahren als versuchten Putsch ihrer Gegner. Doch auch der Senatsfraktionschef von Rousseffs Arbeiterpartei, Humberto Costa, gab die Abstimmung offenbar bereits verloren. "Es gibt keinen anderen Weg für uns als die Opposition", sagte er.



Rousseff selbst schien mit ihrer Suspendierung schon vor der Senatsabstimmung gerechnet zu haben. Die Zeitung O Estado de S. Paulo berichtete, dass sie ihr Büro im Präsidentenpalast bereits geräumt und persönliche Habseligkeiten in ihre Amtsresidenz Palácio da Alvorado habe bringen lassen. Den ganzen Tag über seien in ihrem Büro Aktenvernichter und Dokumentenscanner zum Einsatz gekommen, hieß es unter Berufung auf ihre Mitarbeiter.



Temer übernimmt Amtsgeschäfte

Vizepräsident Michel Temer übernimmt nun übergangsweise das höchste Staatsamt. Erstmals seit 2003 würde dann zumindest für das nächste halbe Jahr eine Regierung ohne Beteiligung der Arbeiterpartei das Land führen. Bis zu sechs Monate lang werden die Vorwürfe gegen Rousseff überprüft. Am Ende folgt eine zweite Abstimmung über eine dauerhafte Amtsenthebung, bei der dann eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. In Umfragen ist eine große Mehrheit der Brasilianer dafür.



Temer eröffnet nun auch die Olympischen Spiele am 5. August in Rio. Der bisherige, erst vor wenigen Wochen ernannte Sportminister Ricardo Leyser soll zur Wahrung von Kontinuität nicht abgelöst werden, ebenso wie Zentralbankchef Alexandre Tombini. Bisher gibt es 31 Ministerien, Temer will die Zahl verringern.



Ein Amtsenthebungsverfahren gab es in Brasilien erst einmal. 1992 wurde Fernando Collor de Mello nach Korruptionsvorwürfen für 180 Tage suspendiert – und trat Ende des Jahres schließlich selbst zurück. Er ist heute Senator und verurteilte die Regierung als katastrophal.