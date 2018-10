Der britische Premierminister David Cameron hat erneut vor den negativen Konsequenzen eines Austritts Großbritanniens aus der EU gewarnt. "Abschottung hat diesem Land noch nie gut getan. Immer wenn wir Europa den Rücken zuwandten, haben wir das später bereut. Wir mussten immer wieder zurückkommen und jedes Mal zu einem hohen Preis", sagte Cameron wenige Wochen vor dem Referendum des Landes über Verbleib oder Ausstieg aus der EU. Nach den Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien wird das Ergebnis der Volksabstimmung am 23. Juni mit Spannung erwartet.

Der Brexit-Gegner Cameron sieht bei einem EU-Austritt auch die Sicherheit seines Landes in Gefahr. "Können wir uns so sicher sein, dass Frieden und Stabilität auf unserem Kontinent auf Dauer garantiert sind? Ist es wert, dass wir das riskieren?" Angesichts eines aggressiv auftretenden Russlands und der Terrororganisation IS sei die EU unverzichtbar, um Großbritanniens Sicherheit zu gewährleisten. Auch wenn in Europa seit Jahrzehnten weitgehend Frieden herrsche, könne ein bewaffneter Konflikt angesichts eines "erneut angriffslustigen Russlands" nicht ausgeschlossen werden, sagte Cameron. Damit spielte er auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Frühjahr 2014 an.



Für seinen ersten Auftritt im Wahlkampf hatte Cameron einen symbolträchtigen Ort gewählt: das British Museum. Passend dazu stellte er die Volksabstimmung in eine Reihe mit historischen Ereignissen wie den Sieg über Napoleon bei der Schlacht von Waterloo oder die Zerstörung der spanischen Armada. Das Ergebnis der Volksabstimmung entscheide über das Schicksal Großbritanniens und habe "echte, dauerhafte und unmittelbare Folgen für jeden in Großbritannien".



Cameron lobte in seiner Rede ausdrücklich die Erfolge eines vereinigten Europas. "Die Europäische Union hat dabei geholfen, Länder miteinander zu versöhnen, die sich jahrhundertelang an die Gurgel gingen." Es sei im wesentlichen nationalen Interesse Großbritanniens, Konflikte zwischen europäischen Staaten auch künftig zu vermeiden.

Zwei frühere britische Geheimdienstchefs hatten am Sonntag ebenfalls aus Sicherheitsgründen Bedenken gegen einen Brexit geäußert. Der ehemalige Generaldirektor des MI5, Jonathan Evans, und Ex-MI6-Chef John Sawers sagten in einem gemeinsamen Interview in der Sunday Times, ein Brexit könnte die britischen Möglichkeiten im Kampf gegen den internationalen Terrorismus untergraben und den Frieden auf dem Kontinent gefährden.

Nach einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos vom April glauben zwei Drittel der Briten nicht an einen Austritt aus der EU. Auch in Deutschland ist die Mehrheit demnach davon überzeugt, dass ein Brexit ausbleibt. Demgegenüber rechnen in Italien und Frankreich mehr Menschen mit einem Austritt als mit dem Verbleib der Briten in der Union.