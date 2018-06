Schon als Londoner Bürgermeister war Boris Johnson selten um einen Spruch verlegen. Am Wochenende schoss der Brexit-Befürworter und Vorgänger von Sadiq Khan scharf gegen die EU. Mit ihrem Streben nach einem Superstaat verfolge sie ähnliche Ziele wie Adolf Hitler, sagte Johnson der Zeitung The Sunday Telegraph. EU-Ratspräsident Donald Tusk kritisierte Johnsons Aussagen jetzt als absurd. Eigentlich sollten die Äußerungen komplett ignoriert werden – wenn sie nicht von einem der einflussreichsten Politiker der britischen Regierungspartei, den Tories, gekommen wären, sagte Tusk.



In Kopenhagen sagte Tusk: "Boris Johnson hat die Grenzen des rationalen Diskurses überschritten und politische Amnesie demonstriert." Eigentlich wolle er sich nicht in die Brexit-Debatte einmischen, sagte der frühere polnische Ministerpräsident, aber bei einem solchen Vergleich könne er nicht ruhig bleiben.



Johnson macht sich massiv für den Austritt Großbritanniens aus der EU stark. Am 23. Juni wird darüber abgestimmt. Der Ausgang gilt als offen. Der konservative Premier David Cameron, der einen Verbleib in der EU befürwortet, hatte das Referendum angekündigt – um der europafeindlichen Ukip den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der EU hatte er dafür weitreichende Sonderregelungen abgerungen. In seiner Partei und selbst in seiner Regierung kämpfen allerdings einige für den Ausstieg aus der EU. Ihre Gegner warnen insbesondere vor den wirtschaftlichen Folgen eines Brexits.