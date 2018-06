Auch die XXXI. olympischen Spiele werden nicht in einer lupenreinen Demokratie ausgetragen. Nach der Entscheidung des brasilianischen Senats, Präsidentin Dilma Rousseff von ihrem Amt zu suspendieren, werden die Wettkämpfe in drei Monaten von ihrem Vize Michel Temer eröffnet. Der Weg über das Verfahren war Temers einzige Chance, das höchste Amt des Staates zu übernehmen – gewählt werden darf er wegen Unregelmäßigkeiten bei Wahlkampfspenden nicht mehr.

Die vorläufige Amtsenthebung Rousseffs war juristisch allem Anschein nach einwandfrei – trotz der teils absurden Auftritte vieler beteiligter Politiker. Der Präsidentin wurde vorgeworfen, wie so viele ihrer Vorgänger beim Haushalt und Kreditvergaben getrickst zu haben. Abgesetzt wurde deshalb aber noch niemand in Brasilien.

Doch das Verfahren gegen Rousseff ist ein politisches, kein juristisches. Und Unterstützer im Parlament hat die 68-Jährige kaum noch. Die uncharismatische Präsidentin, die nicht dafür bekannt ist, sich viele Freunde zu machen und Netzwerke zu bilden, hat selbst in den eigenen Reihen kaum noch Unterstützer. Rousseff gilt als stur und schwer zugänglich, die Öffentlichkeit konnte die Präsidentin nie für sich gewinnen. In Umfragen verzeichnete sie zuletzt einstellige Zustimmungswerte.

Ein Grund dafür ist auch die Wirtschaftskrise in dem Bric-Staat, der nach Jahren des Wachstums in der Rezession steckt. Rousseff verpasste es, rechtzeitig in Infrastruktur und Ausbildung zu investieren und Brasilien vom Rohstoffverkauf unabhängig zu machen. Stattdessen floss Geld in Sozialprogramme, was den Haushalt überstrapazierte. Viele Brasilianer sorgen sich wegen steigender Preise und Arbeitslosigkeit. Schon bei der Fußballweltmeisterschaft vor zwei Jahren gab es Massenproteste.

"Das Impeachment macht uns zur größten Bananenrepublik auf der Erde", sagt der brasilianische Generalstaatsanwalt gerade im Senat. — Strandreporter (@Strandreporter) 12. Mai 2016

Doch am meisten treibt die Menschen die korrupte Politikerkaste um. Paradox ist dabei, dass Rousseff gehen muss, weil sie das Problem anging. Die Strafverfolger überführten im Lava-Jato-Skandal zahlreiche ihrer ehemaligen Mitstreiter. Selbst bei dem ehemaligen Präsidenten Lula da Silva wurden Ermittler vorstellig. Rousseffs Unterstützer wurden so immer weniger und die Vorwürfe fielen auch auf sie selbst zurück: Wie könne es sein, dass sie von all dem nichts mitbekommen hat, fragen Medien und politische Gegner. Ermittelt wurde bereits gegen Rousseff, bis heute ist ihr nichts nachzuweisen.

Im Oppositionslager sind offenbar noch deutlich mehr Politiker betroffen. 60 Prozent der Senatoren, die nun abgestimmt haben, sind laut Transparency Brasil belastet. Gegen mindestens 200 der Abgeordneten, die im Parlament gegen sie stimmten, wird ermittelt. Eduardo Cunha, der Rousseffs Absetzung vorantrieb, überführten die Ermittler, er musste inzwischen selbst abdanken.

Rousseff hat den Strafverfolgern relativ freie Hand gelassen und nicht eingegriffen. Das ist ungewöhnlich für eine politische Führerin, die dadurch derart unter Druck geriet. Auch im Abwahlverfahren achtete die Präsidentin die Entscheidungen der Institutionen und nahm die Kampagnen einiger Medien und von Teilen der Justiz hin – auch wenn sie es als Staatsstreich bezeichnete. Es steht zu Befürchten, dass ihr Nachfolger das anders handhaben wird.



Es ist eine Niederlage für Brasilien, das gerade gewonnene Vertrauen in die Institutionen und die Demokratie ist erschüttert. Das Land galt lange als Hoffnungsträger. Die inzwischen siebtgrößte Volkswirtschaft der Erde wurde in Lateinamerika zum Gegengewicht der USA. Jetzt aber wohnt die Welt einem politischen Karneval bei. Bereits vor dem Ende der Abstimmung warnte Generalstaatsanwalt José Eduardo Cardozo, dass Brasilien mit der Amtsenthebung zur größten Bananenrepublik der Erde werde. Auf dem Weg dorthin ist das Land bereits.