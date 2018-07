US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump kann im Wahlkampf auf die Unterstützung der Waffenlobby NRA zählen. Der politische Chef der Organisation, Chris Cox, sagte auf der NRA-Jahrestagung, seine Organisation stelle sich hinter Trump.



Der Milliardär versicherte den NRA-Mitgliedern, er werde sie nicht im Stich lassen. Ihre Unterstützung sei eine große Ehre für ihn. Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton bringe mit ihrer Forderung nach einer Verschärfung der Gesetze gesetzestreue Bürger in Gefahr, sagte Trump. Besonders Frauen seien dann schutzlos Kriminellen ausgeliefert. Waffen könnten außerdem dabei helfen, Terroranschläge und Amokläufe zu verhindern.



Trump sprach sich gegen ein Verbot von Sturmgewehren aus. Er sagte außerdem, in Amerika dürfe es keine waffenfreien Zonen geben.



Im Gegensatz zu Trump ist Ex-Außenministerin Clinton zu einer starken Befürworterin von Einschränkungen für Waffenbesitz geworden. Sie will so die Zahl der jährlichen Todesfälle durch Schusswaffen in den USA reduzieren. Derzeit sind es rund 33.000. Clinton wollte am Samstag in Florida mit Eltern auftreten, die Kinder durch Waffengewalt verloren haben.

Schätzungen zufolge befinden sich in den USA mehr als 300 Millionen Schusswaffen in Privathaushalten. Die Waffenverkäufe sind während der Präsidentschaft von Barack Obama gestiegen.



Der republikanisch dominierte Kongress hat Obamas Forderungen nach einer Ausweitung von Hintergrund-Checks blockiert. Der Demokrat Obama hat kleine Schritte durch exekutive Anordnungen ergriffen. Darauf will Clinton im Falle eines Wahlsiegs aufbauen. Zudem plädiert sie für eine Wiedereinführung eines Verbots für Sturmgewehre.