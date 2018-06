Zwei Nachrichten aus Luxemburg könnten das europäisch-russische Verhältnis in den kommenden Monaten stark beeinflussen. Zunächst überraschte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Anfang der Woche die Öffentlichkeit mit der Nachricht, er werde am 16. Juni zum Wirtschaftsforum nach St. Petersburg fahren. Ein Tête-à-Tête mit Präsident Putin sei nicht geplant, versicherte sein Sprecher.



Doch Juncker selbst erklärte beim Festakt zum vierzigsten Geburtstag der europäischen konservativen Parteien: "Ich rede mit denen, die da sind." Also auch mit Putin. Die Sanktionen allerdings, die alle europäischen Regierungen einstimmig 2014 als Reaktion auf die Krim-Annexion verhängt hatten, würden im Juni erneut verlängert.

Am Dienstag nun äußerte sich der in Luxemburg ansässige Europäische Gerichtshof (EuGH) zu eben diesen Sanktionen. Geklagt hatte der russische Ölkonzern Rosneft im Januar 2015 vor einem britischen Gericht dagegen, dass er von britischen Banken keine Kredite mehr erhält.



Die Kreditinstitute berufen sich darauf, dass Großbritannien die EU-Sanktionsbeschlüsse im November 2014 umgesetzt und das Kreditverbot dabei sehr weit ausgelegt hat. Rosneft argumentiert, dass die Sanktionen nicht präzise formuliert seien und außerdem gegen das 1994 zwischen der EU und Russland geschlossene Partnerschaftsabkommen verstießen.



EU tut sich mit Sanktionen schwerer als die USA

Das britische Gericht bat die Luxemburger Kollegen um eine grundsätzliche Prüfung der Sachlage. Es sei "von wirklicher Bedeutung", erklärten die britischen Richter, dass die Sanktionen in der ganzen EU "konsistent und einheitlich" angewandt würden. Deshalb sei die Frage am besten bei einem europäischen Gericht aufgehoben. Ein Urteil wird zwar erst in einigen Monaten erwartet.



Doch sollte der EuGH – was er in den meisten Fällen tut – der Linie des Generalanwalts folgen, so sind zwei Streitpunkte endgültig geklärt: Zum einen hält sich der EuGH für grundsätzlich zuständig. Das oberste europäische Gericht darf also außenpolitische Beschlüsse überprüfen, die die europäischen Regierungen einstimmig getroffen haben. Zum anderen kommt er im konkreten Fall Rosneft zu dem Ergebnis, dass die Sanktionen ausreichend präzise und rechtmäßig sind, die britische Bank den Kredit also verweigern musste.

Die EU tut sich deutlich schwerer mit Sanktionsbeschlüssen als die USA. Es müssen jedes Mal, auch bei einer Verlängerung, alle 28 Regierungen einverstanden sein, obwohl ihre Handelsinteressen in ganz unterschiedlicher Weise berührt sind. So treibt zum Beispiel Österreich besonders viel Handel mit Russland. Auch die deutschen Autobauer verzeichnen in der ost-westlichen Eiszeit schwere Einbußen. Deutsche Milchbauern und griechische Obstplantagen wiederum leiden unter dem Einfuhrverbot für europäische Agrarprodukte, das Russland als Retourkutsche verhängte.