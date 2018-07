Die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge sinkt weiter. Im April wurden knapp 16.000 Asylsuchende von den Ländern im sogenannten Easy-System erfasst, teilte das Bundesinnenministerium mit. Im Vormonat waren es noch 20.600 gewesen, im Februar mehr als 60.000. Unter den Registrierten waren allein 2.700 Menschen aus Syrien.

Ein Regierungssprecher führte den Rückgang der Hilfesuchenden in erster Linie auf das EU-Türkei-Abkommen zurück. Aber auch die Zäune könnten mit Ursache dafür sein, die mehrere Staaten an Grenzen auf der Balkan-Fluchtroute errichtet haben. Die Bundesregierung hatte bei anhaltend niedrigen Flüchtlingszahlen in Aussicht gestellt, die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze auszusetzen.

Die Zahl der Asylantragsteller stieg dagegen leicht an. Im April beantragten knapp 61.000 Menschen Asyl, knapp 1.000 mehr als im März. Im Vergleich zum April 2015 betrug die Steigerung jedoch 124 Prozent. Die Mehrzahl waren Erstanträge, vor allem von Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan.

Unterschiedlicher Schutzstatus Asyl Das deutsche Asylrecht kennt unterschiedliche Kategorien von Flüchtlingen. Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz erhält, wer nachweisen kann, dass er aus politischen, religiösen oder sonstigen persönlichen Gründen in seinem Heimatland staatlich verfolgt wird. Kriege oder Bürgerkriege sind kein Asylgrund. Anerkannte Asylbewerber erhalten eine befristete Aufenthaltserlaubnis und können ihre Familien nachholen. Von Januar bis Oktober beantragten 362.153 Menschen in Deutschland Asyl. Knapp 40 Prozent der Anträge wurden abgelehnt, 20 Prozent erledigten sich auf andere Weise, zum Beispiel, weil es sich um Dublin-Fälle handelte, also Personen, die nach den Regeln der EU in den Mitgliedstaat zurückgeführt werden sollen, wo sie zuerst registriert wurden. Anerkannte Flüchtlinge Ausländer, die nicht die strengen Bedingungen nach Artikel 16a Grundgesetz erfüllen, können alternativ einen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten. Voraussetzung ist, dass sie in ihrer Heimat aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe bedroht sind. Bisher wird Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien fast ausnahmslos dieser Status zuerkannt. Damit erhalten sie eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis, die auch das Recht umfasst, ihre Familien nachzuholen. Fast 40 Prozent aller Asylbewerber wurden in diesem Jahr in diese Kategorie eingestuft. Subsidiärer Schutz Wer weder Anspruch auf Asyl hat, noch nach Genfer Konvention als Flüchtling anerkannt wird, kann dennoch Schutz erhalten. Bedingung für diesen sogenannten subsidiären Schutzstatus ist, dass ihm in seiner Heimat die Todesstrafe, Folter, unmenschliche Behandlung oder Gefahr durch einen Krieg oder Bürgerkrieg droht. Die Betroffenen werden nicht abgeschoben, erhalten aber nur eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, die verlängert werden kann. Die große Koalition hat zuletzt außerdem beschlossen, das Recht auf Familiennachzug für diese Gruppe – zu der nach dem Willen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière künftig auch alle Syrer gehören sollen – für zwei Jahre komplett auszusetzen.

Allein von Syrern wurden im April 25.891 Asylanträge in Deutschland gestellt. Bei den Folgeanträgen stammten die meisten Antragsteller aus Serbien, Albanien und Kosovo.

Die große Differenz zur Zahl der angekommenen Flüchtlinge rührt daher, dass viele Flüchtlinge erst nach mehreren Monaten Asyl beantragen können, je nachdem, wann sie dafür ihre Termine bekommen.



Unabhängig davon wurden im April mehr als 44.000 Asylanträge entschieden – ein leichter Rückgang im Vergleich zum März. Damit vergrößerte sich der Stau der unbearbeiteten Anträge wieder etwas. Über 21.500 der Antragssteller wurden als Flüchtlinge anerkannt, mehr als 400 erhielten den sogenannten subsidiären Schutz.