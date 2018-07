In Athen ist es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die Zwischenfälle ereigneten sich direkt vor dem griechischen Parlament, in dem die Abgeordneten über die von den internationalen Gläubigern geforderten Sparmaßnahmen berieten. Eine kleine Gruppe vermummter Aktivisten warf Brandsätze und Steine auf Polizisten. Einige versuchten, die Stufen vorm Parlament hinauf zu stürmen, bevor sie ihre Molotowcocktails warfen. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Die Anarchisten hatten sich unter rund 10.000 Demonstranten gemischt, die friedlich auf dem Syntagma-Platz gegen die Spargesetze demonstrierten. Am Vormittag hatten in der Hauptstadt und in Thessaloniki bereits 15.000 Menschen gegen die Reformen protestiert.



Der Tränengaseinsatz löste die Kundgebung vorübergehend auf. Viele der friedlichen Demonstranten kehrten zurück, nachdem sich die Tränengasschwaden verzogen hatten. Sie waren entschlossen, bis zur Abstimmung am Abend vor dem Parlament zu bleiben.



Gewerkschaften und Berufsverbände protestieren seit Tagen gegen die Erhöhung von Sozialabgaben und Rentenbeiträgen. Sie sehen darin eine erhebliche Verringerung des Realeinkommens. Etliche Berufsverbände haben Abgeordneten Disziplinarmaßnahmen bis hin zum Ausschluss angedroht, sollten sie für das Sparpaket stimmen. Neben Ärzte- und Journalistenorganisationen ist auch der Verband der Ingenieure darunter, bei dem Ministerpräsident Alexis Tsipras Mitglied ist.



Die Reformen sind Teil der Sparmaßnahmen, die der internationale Währungsfonds (IWF) und die Europäische Union im Gegenzug für Finanzhilfen für das hoch verschuldete Griechenland verlangen. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras warb eindringlich für die Zustimmung der Abgeordneten. Ohne Reformen werde das griechische Rentensystem zusammenbrechen, sagte er im griechischen Parlament. "Das Rentensystem kann ohne eine weitreichende Reform nicht überleben."



Am Montag wollen die Finanzminister der Eurozone in Brüssel darüber entscheiden, ob es weitere Hilfszahlungen an Griechenland geben wird. Außerdem soll über mögliche Schuldenerleichterungen beraten werden.