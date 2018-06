Bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Großbritannien muss die oppositionelle Labour-Partei nach ersten Ergebnissen mit Verlusten rechnen. Der aktuelle Stand der Hochrechnungen zeigt einen geringen Stimmenverlust für die britische Arbeiterpartei. John Curtice, Politikprofessor aus Glasgow, sagte dem Fernsehsender BBC, die aktuellsten Hochrechnungen deuten darauf hin, dass die Arbeiterpartei nicht so viele Stimmen in England verliert, wie Experten zunächst annahmen. Parteichef Corbyn könnte mit einem solchen Ergebnis die Erwartungen übertreffen, sagte Curtice. "Es könnte sein, dass das Endergebnis für Jeremy Corbyn nicht ganz so schlecht aussieht", sagte der Experte.



Auch bei den Regionalwahlen in Schottland und Wales gab es Stimmenverluste. In Schottland könnte die Labour-Partei ihren Platz als zweitstärkste Kraft an die konservativen Tories verlieren. Der Stimmenzuwachs für die Konservativen war für die Experten überraschend.



In Schottland, Wales und Nordirland waren am Donnerstag neue Parlamente gewählt worden. Zudem fanden in England Lokalwahlen statt. In Schottland wird voraussichtlich die Scottish National Party eine Mehrheit der Sitze im Regionalparlament gewinnen. Die SNP hatte 2014 das gescheiterte Referendum über einen Austritt aus dem Vereinigten Königreich geleitet.

Erster muslimisch Bürgermeister in London möglich

In London wurde zudem ein neuer Bürgermeister gewählt. Als Favorit für die Nachfolge des Konservativen Boris Johnson war der Kandidat der Labour-Partei, Sadiq Khan, ins Rennen gegangen. Khan, der als erster Muslim in das Amt gewählt werden könnte, lag bei letzten Umfragen vor der Wahl klar in Führung. Ein Ergebnis wurde im Laufe des Freitags erwartet.

Khan, ein ehemaliger Menschenrechtsanwalt und Sohn eines Busfahrers aus Pakistan, beschreibt sich selbst als "britischen Muslim, der den Kampf gegen die Extremisten aufnimmt". Seinem konservativen Konkurrenten, dem 41-jährigen Zac Goldsmith, hatte er im Wahlkampf vorgeworfen, die Wählerschaft in einer der multikulturellsten Städte der Welt spalten zu wollen.



Am Donnerstagabend versprach Khan, "ein Bürgermeister für alle Londoner" zu sein. "Ich bitte die Londoner dringend, Hoffnung vor Furcht zu wählen", sagte er. In London leben 8,6 Millionen Menschen, von denen mehr als eine Million Muslime sind.