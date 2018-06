1/11 Ein US-Fernsehmoderator illustriert den Besuch von Präsident Barack Obama an einer Karte des Friedensparks Hiroshima. © Johannes Eisele/AFP/Getty Images 2/11 Ein amerikanisches Flugzeug mit Abgeordneten und Journalisten an Bord in der Nähe des Friedensparks Hiroshima © Carlos Barria/Reuters 3/11 Auf seinem Weg nach Hiroshima steigt Obama in Tokoname aus der Marine One in die Air Force One um. © Carolyn Kaster/AP/dpa 4/11 Vor der Ankunft Obamas sichern japanische Polizisten die Gegend. © Toru Hanai/Reuters 5/11 Begrüßung des US-Präsidenten am Militärflugplatz Iwakuni. © Jean Chung/Getty Images 6/11 Gemeinsam mit dem Gastgeber, Japans Premierminister Shinzo Abe, trifft US-Präsident Obama am Friedenspark Hiroshima ein. © Johannes Eisele/AFP/Getty Images 7/11 Zahlreiche Japaner verfolgen vor Ort Obamas Ankunft in Hiroshima. © Kiyoshi Ota/EPA/dpa 8/11 Japanische Journalisten verfolgen Obamas Besuch im Pressezentrum. © Jeon Heon-Kyun/EPA/dpa 9/11 Der US-Präsident legt einen Kranz am Friedensdenkmal im Hiroshima Park nieder. © Shuji Kajiyama/AP/dpa 10/11 Nach der Kranzniederlegung reichen sich US-Präsident Obama und Japans Premier Abe die Hand. © Jim Watson/AFP/Getty Images 11/11 Obama im Gespräch mit Sunao Tsuboi, einem Überlebenden des Atombombenabwurfs in Hiroshima vor 71 Jahren. © Johannes Eisele/AFP/Getty Images

US-Präsident Barack Obama hat 71 Jahre nach der Zerstörung Hiroshimas durch eine amerikanische Atombombe den Opfern die Ehre erwiesen. Als erster US-Präsident legte er am Mahnmal im Friedenspark in der japanischen Großstadt einen Kranz nieder. Obama schloss kurz die Augen, als er vor dem Mahnmal innehielt. An seiner Seite war Japans Regierungschef Shinzō Abe, der sich verbeugte und den Besuch des US-Präsidenten als historisch würdigte. "Wir schlagen eine neue Seite in unseren Geschichtsbüchern auf", sagte er. Präsident Obama habe mit seinem Besuch "eine schwierige, aber wundervolle Entscheidung" getroffen.

Obama verzichtete – wie vorher angekündigt – auf eine Entschuldigung für den verheerenden Angriff im August 1945. "Wir gedenken aller Unschuldigen, die während dieses Krieges ums Leben gekommen sind", sagte er in einer fast 20-minütigen Ansprache. "Die Seelen der Toten sprechen zu uns. Wir erinnern uns aller unschuldig Getöteter, wir erinnern uns an den stummen Schrei der Kinder."

Obama rief zum Abbau der Atomwaffenarsenale in der ganzen Welt auf und mahnte die Weltgemeinschaft an, "Lehren aus Hiroshima" zu ziehen. Die Staaten mit Atomwaffen müssten den Mut aufbringen, der Logik der Furcht zu entkommen und eine Welt ohne Atomwaffen zu schaffen. Bereits 2009 hatte Obama bei seinem ersten bedeutsamen außenpolitischen Auftritt in Prag für eine atomwaffenfreie Welt plädiert und für diese Vision im selben Jahr auch den Friedensnobelpreis erhalten. Nähergekommen ist die Welt diesem Ziel seither nicht.



Der historische Besuch hatte schon im Vorfeld heftige Debatten in den USA und Japan ausgelöst. So hält die Mehrheit der Amerikaner die Abwürfe der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki für notwendig. Von den Verbänden der Kriegsveteranen musste sich Obama zudem dafür kritisieren lassen, dass er das seit Jahrzehnten bestehende Tabu bricht und als amtierender Präsident Hiroshima besucht. Obamas Berater versuchten, sie zu beschwichtigen mit der Versicherung, der Präsident werde die damalige Entscheidung, die Atombomben einzusetzen, nicht infrage stellen.

Auch Obama selbst versicherte, dass er sich dieses sensiblen Themas bewusst sei. Bevor er in Hiroshima eingetroffen war, sagte er der japanischen Zeitung Asahi, er wolle zusammen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzō Abe in Hiroshima zeigen, dass eine Versöhnung möglich sei und dass ehemalige Gegner sogar die engsten Verbündeten werden könnten.

Worte des Gedenkens fand Obama auch beim Besuch im Museum des Friedensparks, das die Auswirkungen des ersten Atomwaffeneinsatzes in der Menschheitsgeschichte dokumentiert. Dadurch und durch den Abwurf einer zweiten Bombe auf Nagasaki wurden mehr als 200.000 Menschen getötet. "Vor 71 Jahren fiel der Tod vom Himmel, und die Welt veränderte sich", sagte Obama in der Gedenkstätte und trug sich dort auch in das Gästebuch des Mahnmals ein. "Wir haben die Qualen des Krieges erfahren. Lasst uns nun gemeinsam den Mut finden, Frieden zu verbreiten und nach einer Welt ohne Atomwaffen streben", schrieb er.