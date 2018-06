Mit versteinerter Miene stand Ministerpräsident Haider al-Abadi vor dem ramponierten Plenarsaal, umringt von betreten blickenden Uniformierten. Die Mikrophone waren herausgerissen, Abgeordnetenbänke zertrümmert, die violetten Sessel chaotisch durcheinandergewürfelt.



Der Irak erlebte am Wochenende die bisher schwersten Tumulte der Post-Saddam-Zeit. Am Samstag machten Zehntausende Demonstranten, überwiegend Anhänger des schiitischen Predigers Muktada al-Sadr, ihre Drohung wahr und stürmten das Parlamentsgebäude in der Grünen Zone.



Die zehn Quadratkilometer große Grüne Zone im Zentrum von Bagdad ist für viele Iraker ein Symbol für die Entrücktheit und Egomanie ihrer politischen Klasse. Hier hinter hohen Betonmauern werden alle nationalen Entscheidungen gefällt und die staatlichen Mittel veruntreut, von politischen Cliquen, die sich kaum um die Belange des Volkes scheren. Das Areal ist durch zahlreiche Straßensperren gesichert und für normale Iraker praktisch unzugänglich.



Der Staatszerfall droht

Die spektakuläre Aktion könnte mit einem Zusammenbruch der Regierung, mit dem Ende des 2003 von den USA implementierten politischen Systems und einem endgültigen Zerfall des Landes enden. Premierminister Haider rief den Notstand aus und forderte, die Protestierer zu bestrafen.



Erste kurdische Politiker erklärten, nun sei der Zeitpunkt gekommen, sich vom Irak zu verabschieden. Große Teile des sunnitischen Territoriums befinden sich in der Hand des "Islamischen Staates". Und in zahlreichen schiitischen Städten kam es ebenfalls zu teils gewalttätigen Demonstrationen.

Ausgelöst wurde die existenzbedrohende Staatskrise durch den Plan von Regierungschef Abadi, sein 21-köpfiges Kabinett komplett zu entlassen und durch eine Ministerriege aus 16 Technokraten zu ersetzen. Regierungsämter sollen künftig nur nach Qualifikation und Leumund besetzt werden, nicht mehr nach Parteienproporz, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion, erklärte der Mann an der Spitze.