Als die IS-Miliz 2014 die Stadt Sindschar im Nordirak einnahm, griffen auch Frauen zu den Waffen, um sich zu verteidigen. In der Region waren vor allem religiöse Minderheiten wie die Jesiden zu Hause, die der IS als Ungläubige systematisch verfolgt. Tausende Menschen wurden von den Dschihadisten ermordet, rund 800.000 Menschen flohen vor der Gewalt in die angrenzende autonome Region Kurdistan. Dort schlossen sich auch jesidische Frauen den Kampfeinheiten der kurdischen Peschmerga an. Seither kämpfen sie im Nordirak gegen den IS.