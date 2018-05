Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einem persönlichen Gespräch mit Recep Tayyip Erdoğan den Umgang mit Freiheitsrechten in der Türkei kritisiert. Nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten sagte Merkel, sie habe "sehr deutlich gemacht", dass die Aufhebung der Immunität eines Viertels der Abgeordneten im Parlament am vorigen Freitag für sie ein "Grund tiefer Besorgnis" sei.

Die Kanzlerin pochte nach eigenen Angaben auf Werte wie unabhängige Justiz und Medien sowie starke Parlamente. Merkel zog nach dem Gespräch das Fazit: "Die Fragen sind nicht vollständig geklärt, die ich in diesem Zusammenhang hatte." Vor Vertretern der Zivilgesellschaft sagte sie: "Wir werden die weitere Entwicklung sehr genau beobachten müssen." Sie habe Erdoğan deutlich gemacht, dass eine Einbindung der kurdischen Bevölkerung wichtig für die Stabilität des Landes sei.

Die Visafreiheit zwischen der EU und der Türkei wird nach Einschätzung der Bundeskanzlerin nicht wie bisher geplant im Juni in Kraft treten. Es seien noch weitere Gespräche nötig, sagte sie nach dem Treffen am Rande des UN-Nothilfegipfels in Istanbul. Es sei absehbar, dass bis zum 1. Juli nicht alle Bedingungen erfüllt seien.



#Merkel zur Visafreiheit: kommt nicht zum 1. Juli, 72 Bedingungen bleiben und EU-Kommission und Parlament müssen entscheiden — Till Schwarze (@tillski) 23. Mai 2016

Dabei geht es vor allem um die Forderung der EU an die Türkei, die Antiterrorgesetze zu ändern. Erdoğan unterstrich seine Ablehnung, diese anzupassen. Wenn das in den kommenden Wochen nicht erfolge, seien nicht alle Bedingungen für die Visafreiheit erfüllt, so Merkel. "Ich glaube, es werden noch weitere Gespräche geführt werden müssen."



Dann allerdings kann der Flüchtlingsdeal zwischen EU und Türkei wohl auch nicht aufrechterhalten werden. Merkel betonte, dass beide Seiten von dem Abkommen profitieren würden. Dass es noch Probleme bei der Umsetzung gebe, sei normal.