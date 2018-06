"Du bist gefeuert." Das war stets Donald Trumps Lieblingssatz in seiner Reality-Fernsehshow The Apprentice – Der Lehrling. Am Ende jeder Folge feuerte Trump in großer Inszenierung einen Kandidaten, der seinen Anforderungen nicht genügte. In seinem neuen Leben als Politiker kann der wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner ähnliche Inszenierungen folgen lassen. Denn nun geht es um die Wahl des potentiellen Vizepräsidenten. Jedem noch so unrealistischen Namen, der in diesem Zusammenhang fällt, widmen die Medien große Aufmerksamkeit.

Da wäre etwa der offensichtliche Streberkandidat Chris Christie: Der Gouverneur von New Jersey, der kurze Zeit Trumps Konkurrent war, gab als einer der ersten prominenteren Konservativen seine Antipathie auf. Seitdem steht er bei Trumps Siegesreden gern hinter ihm auf der Bühne und versucht, den so oft erratischen Worten mit möglichst gleichgültigem Gesichtsausdruck zu folgen. Die Washington Post hat sich die Mühe gemacht, die schönsten Bilder zu sammeln. Ob ihn das zu einem qualifizierten Vizepräsidenten macht? Auf jeden Fall hat Trump ihn noch nicht gefeuert.

Weitere Namen reichen von prominenten Republikanern wie Newt Gingrich, den ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses, über international wenig bekannte Politikerinnen wie Jan Brewer oder Joni Ernst – eine Wählergruppe, die Trump bis dato nicht erreicht, sind die Frauen – bis hin zu Ted Cruz. Dass sich Cruz und Trump bis vor kurzem noch gegenseitig moralische Unzulänglichkeiten vorwarfen – egal. Politik ist schnelllebig, wenn es um Macht geht. Am Ende wird es wie bei The Apprentice ausgehen: Trump wird den Daumen heben oder senken. Der Nachrichtenagentur AP sagte er in dieser Woche, er habe seine Suche auf fünf bis sechs Leute eingegrenzt. Die Unberechenbarkeit von Trumps Verhalten in diesem Wahlkampf könnte auch in dieser Entscheidung für eine Überraschung sorgen.

Das Dilemma der Republikaner

Die Frage nach der Besetzung des prominenten Postens an Trumps Seite zeigt jedoch das Dilemma der Republikaner: Nähert man sich Trump an? Oder gibt man das Weiße Haus 2016 verloren, konzentriert sich darauf, die Macht im Kongress zu erhalten und bleibt auf Distanz zu dem ungeliebten Kandidaten? Nicht wenige Konservative haben eine Vizepräsidentschaft unter Trump rundheraus abgelehnt. Und prominente Republikaner wie Mitt Romney oder die Bushs haben sich offen gegen ihn positioniert, letztere wollen sogar den Nominierungsparteitag schwänzen.

Für Trump selbst gilt es, eine ähnliche Frage zu klären: Versucht er, über Kompromisse bei für Konservative entscheidenden Themen und über die Wahl seines Vizepräsidenten eine Annäherung an die Partei? Seinen Erfolg, das betont er immer wieder und das zeigen Umfragen, hat er doch gerade dem Umstand zu verdanken, dass er nicht Teil des Establishments ist. "Ich werde Millionen mehr Stimmen bekommen als die Republikaner jemals bekommen hätten", sagte Trump kurz vor seinem Trip nach Washington DC in der vergangenen Woche, als er Paul Ryan und andere wichtige Parteimitglieder traf. In der NBC-Sendung Meet The Press sagte er aber auch: "Ich denke, es wäre besser, wenn wir vereint wären, ich denke, daraus könnte etwas Gutes entstehen. Aber ich denke nicht, dass es zwingend sein muss."



Trump ist selbstbewusst, jeder Sieg bei einer Vorwahl bestätigt ihn in seinen Themen, seiner teils krassen Rhetorik und seinem Auftreten. Aber Trump weiß, dass er für einen nationalen Wahlkampf gegen sehr wahrscheinlich Hillary Clinton und die gesamte Demokratische Partei mehr braucht. Mehr Geld, bessere Strukturen und mehr Ressourcen. US-Medien berichten, dass Trump bereits Lobbyisten angeheuert hat – etwas, was er zu Beginn seiner Kampagne noch ausgeschlossen hatte. Und einer seiner prominenteren Wahlkampfsätze, er würde sich nur mit seinem eigenen Geld finanzieren, stimmt nur in Teilen. Einen Großteil seines privaten Geldes leiht er seiner Kampagne lediglich. Die Partei kann ihm nicht nur finanziell nutzen, sondern vor allem ein Netzwerk bieten, um auch die Wähler zu erreichen, die bis dato nicht auf seiner Seite stehen. Allein die Datenbanken mit Adressen und Telefonnummern, die die Partei besitzt, können über Erfolg und Misserfolg einer Kampagne entscheiden.

Einstudierte Annäherung

Für Trump ist die Annäherung dabei weit weniger schwierig als für die Partei. Trump hat Macht und Möglichkeiten derzeit auf seiner Seite, er muss nur kleine Schritte gehen. Für die Partei ist es ein weitaus anstrengenderer Weg. Paul Ryan, der mächtigste Republikaner in Washington, steht exemplarisch dafür. Noch immer ist der Sprecher des Repräsentantenhauses nicht dem Trump-Fanclub beigetreten. Nach dem als Gipfeltreffen inszenierten 45-minütigen Treffen mit Trump vergangenen Donnerstag nutzte Ryan in einer Pressekonferenz mehrfach die Vokabel "ermutigend". Nach der fünften Wiederholung wirkt das eher ermüdend und einstudiert, als ermutigt.

Ryan verwies auf die grundsätzlichen und unverrückbaren Prinzipien der Konservativen, in denen Einigkeit herrsche: die Verfassung, der Supreme Court, die Bedeutung von Leben. Willkommen im politischen Proseminar über ideelle Werte. Die Unterschiede in der Realpolitik zwischen Trump und Ryan sind allerdings nach wie vor groß: Außenpolitik, Einwanderung und Freihandel sind nur einige der kontroversen Themen. Trump verfolgt Isolationismus, hält die Freihandelsabkommen für Quatsch und seine harten Vorstellungen in der Einwanderungspolitik sind hinlänglich bekannt. Doch welche Chance bleibt Ryan und den Konservativen, wenn sie das Weiße Haus nicht aufgeben wollen? Reince Priebus, Vorsitzender des Republican National Committee und damit nominell Parteichef, will vor allem die Republikaner zusammenhalten. Er twitterte daher auch etwas enthusiastischer: "Das Treffen war großartig. Es war ein positiver Schritt, um die Partei zu vereinen."



The meeting was great. It was a very positive step toward party unity. — Reince Priebus (@Reince) 12. Mai 2016

Inhaltliche Differenzen überwinden dürfte das kurzfristige Motto der Republikaner werden, um eine Präsidentin Hillary Clinton zu verhindern. Denn aus ihrer Sicht darf auf gar keinen Fall die Demokratin ins Weiße Haus einziehen. Da zeigen sich alle Konservativen geschlossen. "Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Vereinigung nicht faken, dass wir nicht nur so tun, als wären wir vereint", sagte Paul Ryan nach dem Treffen mit Trump noch. Das war wahrscheinlich der unehrlichste Satz von ihm. Aber wollen die Republikaner Hillary Clinton schlagen, ist Donald Trump alternativlos – und die Republikaner werden zu Opfern bereit sein.