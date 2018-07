Bei der Wahl des schottischen Parlaments hat die Unabhängigkeitspartei SNP wieder die meisten Sitze gewonnen, ihre eigene Mehrheit aber verloren. Dem nun veröffentlichten Endergebnis zufolge eroberten die Nationalisten 63 von 129 Sitzen. Die Chefin der Schottischen Nationalpartei, Nicola Sturgeon, hatte schon kurz zuvor einen "historischen" Sieg bejubelt, weil die SNP die dritte Wahl in Folge gewinnen konnte. Eine Koalition könnte die Nationalpartei etwa mit den Grünen bilden, die die Zahl ihrer Mandate von 2 auf 6 steigerten.

Auf Platz zwei kamen die Schottischen Konservativen mit 31 Sitzen – ein großer Erfolg für eine Partei, die in Schottland lange unbeliebt war. Die schottische Labour-Partei fiel hingegen auf 24 Sitze ab – und wurde damit nur noch drittstärkste Kraft.

In Wales konnten die Rechtspopulisten Erfolge erzielen. Erstmals gewann die Ukip des EU-Gegners Nigel Farage Sitze im Regionalparlament. Ukip könne mit fünf Mandaten rechnen, berichtete der Sender BBC. Die Labour-Partei, die in Schottland herbe Verluste hinnehmen musste, bleibt in Wales aber stärkste Partei.

Brexit - Die Briten und ihre Beziehungen zur EU Die Briten haben für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Seit dem Beitritt haben die Briten immer wieder eine Sonderrolle beansprucht. Diese Videografik erklärt warum.

Ukip kämpft für einen Austritt aus der EU, der Labour-Parteichef Jeremy Corbyn für den Verbleib. Die Briten sollen am 23. Juni in einem Referendum entscheiden, ob sie in der EU bleiben wollen oder nicht. Der Ausgang ist laut Umfragen offen.