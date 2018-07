Eigentlich gilt seit wenigen Tagen eine Feuerpause in Aleppo. Doch wieder soll es Tote und Verletzte gegeben haben, berichtet die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Rebellen hätten demnach einen von syrischen Regierungstruppen gehaltenen Stadtteil der nordsyrischen Stadt beschossen. Dabei seien drei Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Es seien die ersten Todesopfer, seit am Donnerstag eine Waffenruhe für die umkämpfte Stadt ausgerufen worden war. Von unabhängiger Seite können diese Angaben nicht bestätigt werden. Die der syrischen Opposition nahestehende Beobachtungsstelle stützt sich auf ein dichtes Netz von Informanten der verschiedenen Konfliktparteien.



Aleppo wird teilweise von Rebellen kontrolliert, teilweise von Regierungstruppen. Die von den Rebellen kontrollierten Viertel im Osten der Stadt waren vor der Vereinbarung über die Feuerpause verstärkt von der syrischen Luftwaffe angegriffen worden. Zwischen Ende April und Anfang Mai wurden dabei mehr als 280 Zivilisten getötet.

Auf Druck der USA und Russlands hatte die syrische Armee schließlich einer zweitägigen Feuerpause in Aleppo und der gleichnamigen Provinz zugestimmt. Sie war am Donnerstag in Kraft getreten. Die Waffenruhe sollte zunächst bis Freitag um Mitternacht gelten und wurde dann nochmals um 72 Stunden verlängert. Sie gilt also bis Montag um Mitternacht.

Die Gewalt in Aleppo hatte die Sorge genährt, dass die Ende Februar in Kraft getretene Waffenruhe für ganz Syrien vollends scheitern könnte. Von der von den USA und Russland vermittelten landesweiten Waffenruhe sind nur Terrorgruppen wie der "Islamische Staat" oder die Al-Nusra-Front ausgenommen.

In Paris beginnen am Nachmittag neue Verhandlungen zu Syrien. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und eine Reihe weiterer Chefdiplomaten werden darüber beraten, wie der Bürgerkrieg überwunden werden kann. Der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault hat zu dem Treffen auch seine Kollegen aus Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei eingeladen.