Die türkische Armee hat einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge Stellungen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) beschossen. Anadolu beruft sich auf Militärkreise und berichtet, bei dem Angriff im Norden von Syrien seien 55 Kämpfer der Miliz getötet worden. Zudem sollen drei Raketenwerfer und drei Fahrzeuge des IS zerstört worden sein. Die Zahl der Getöteten konnte bislang nicht aus unabhängiger Quelle bestätigt werden.



Die türkische Armee teilte zudem mit, sie habe am Vortag im Nordirak Luftangriffe gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK geflogen. Dabei seien Waffenstellungen und Verstecke zerstört worden. Das Militär geht sei Monaten gegen die PKK im Südosten der Türkei und im Nordirak vor, wo das Hauptquartier der Organisation liegt. Die Türkei fühlt sich von IS und PKK zunehmend bedroht und schreibt ihnen sechs große Anschläge seit Juli zu. Insgesamt steigt die Zahl der Anschläge in der Türkei. Im vergangenen Jahr starben mehr als 200 Menschen durch insgesamt sieben Selbstmordattentate. Zudem kommt es immer wieder zu Angriffen auf die Polizei durch kurdische Extremisten.



Die Stadt Kilis, die an der Grenze zu Syrien liegt und zahlreichen Flüchtlingen Zuflucht bietet, erfährt regelmäßig Raketenangriffe. Seit Mitte Januar kamen bei solchen Attacken, für die die türkischen Behörden den IS verantwortlich machen, 21 Menschen um, 70 weitere wurden verletzt.



Der scheidende Premier Ahmet Davutoğlu sagte, die Türkei sei notfalls bereit, Bodentruppen nach Syrien zu entsenden, um gegen die Extremisten vorzugehen. Die Türkei beteiligt sich auch an den Luftangriffen auf Stellungen des IS, welche von einer internationalen Koalition durchgeführt werden.