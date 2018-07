Donald Trump hat seine Siegesserie im Vorwahlkampf mit einem Erfolg in Indiana fortgesetzt. Nach knapp 98 Prozent der ausgezählten Stimmen kommt der New Yorker dort auf 53,3 Prozent der Stimmen. Seine Rivalen, der Senator Ted Cruz und Ohios Gouverneur John Kasich auf 36,6 Prozent und 7,6 Prozent. Die Anzahl der Delegierten, die Trump damit für sich gewinnen konnte, steht noch nicht endgültig fest. Bislang rechnet man ihm 51 Delegiertenstimmen zu, womit er nun insgesamt 1.047 der notwendigen 1.237 Stimmen beisammen hat.



Damit ist Trump die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner kaum mehr zu nehmen. Noch in der Nacht gab sein ärgster Konkurrent Cruz auf und gestand damit seine vernichtende Niederlage ein. "Ich habe gesagt, dass ich so lange weitermache, wie es einen realistischen Weg zum Sieg gibt", sagte er vor sichtlich enttäuschten Anhängern in Indianapolis. "Es tut mir leid, heute Abend sagen zu müssen, dass dieser Pfad verschlossen scheint." In Indiana hatte Cruz einen aggressiven Wahlkampf betrieben. Dort setzte der erzkonservative Senator von Texas vor allem auf die dort äußerst präsenten evangelikalen Christen.

Damit verbleibt nur noch Ohios Gouverneur John Kasich als Trump-Konkurrent. Allerdings hat er bisher nur die Vorwahl in seinem Heimatstaat gewonnen und liegt fast 900 Delegiertenstimmen hinter Trump. Doch: Er will seinen Kampf dennoch fortsetzen. Kasich werde so lange gegen Donald Trump im Rennen bleiben wie möglich, teilte sein Wahlkampfstratege John Weaver mit.

Derweil übt sich Trump bereits in seiner neuen Rolle und gibt sich großmütig, anstatt die übliche Häme über seine unterlegenen Parteirivalen auszugießen. "Ted Cruz, ich weiß nicht, ob er mich mag oder nicht, aber er war ein verdammt guter Konkurrent", würdigte der Milliardär in seiner Siegesrede im Trump Tower in New York seinen bittersten Konkurrenten. Er gratulierte ihm zu seinem Wahlkampf und sagte ihm eine "großartige Zukunft" voraus. Cruz sei ein "zäher, smarter" Mann.

Dann lenkt Trump den Blick rasch auf den Hauptwahlkampf im Herbst. "Wir werden im November gewinnen", ruft er in den Saal. "Und wir werden klar gewinnen, und es wird 'Amerika zuerst' gelten", zitiert er seinen Wahlkampfslogan. Seine wahrscheinliche Konkurrentin von den Demokraten, Hillary Clinton, schilt er als "eine schwache Präsidentin".

.@realDonaldTrump will be presumptive @GOP nominee, we all need to unite and focus on defeating @HillaryClinton #NeverClinton — Reince Priebus (@Reince) 4. Mai 2016

Monatelang war Trump vom Establishment der Republikaner wegen seiner polternden Art und radikalen Ansichten als eine Randerscheinung im Bewerberfeld betrachtet worden. Doch nun bekommt er Schützenhilfe aus der Grand Old Party. Der Vorsitzende des Organisationskomitees der Republikaner, Reince Priebus, schwor die Partei per Twitter auf Trump als Präsidentschaftskandidaten ein. "Donald Trump ist der anzunehmende Kandidat", schrieb er. "Wir müssen uns einen und uns darauf konzentrieren, Hillary Clinton zu schlagen." Für Mittwochabend haben einige konservative Granden der Republikaner allerdings ein Treffen anberaumt, bei dem die Option geprüft werden soll, im Herbst einen dritten Kandidaten aufzubieten.

Klarer scheint die Lage bei den Demokraten. Bernie Sanders holte zwar in Indiana mindestens 43 der 83 verfügbaren Delegierten. Allerdings führt Clinton im Gesamtvergleich deutlich mit 2.002 zu 1.400 Delegiertenstimmen. Für die Nominierung werden 2.383 Delegierte benötigt. Dennoch will Sanders weiterkämpfen. "Die Clinton-Kampagne denkt, diese Kampagne sei vorbei. Sie liegen falsch", sagte er. Das Team der früheren First Lady und Außenministerin fokussiert sich allerdings bereits allein auf Trump als Gegner. Clintons Topberater John Podesta schien den Tenor ihrer möglichen Wahlkampfbotschaft im Herbst vorwegzunehmen. Trump wäre "schlicht ein zu großes Risiko" als Präsident, sagte er.