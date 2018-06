Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf die parteiübergreifende Kritik über ihre vermeintliche Nähe zur türkischen Regierung reagiert. Vor ihrem Besuch in der Türkei äußerte sie sich kritisch über die Zustände in dem Land und forderte die Regierung in Ankara zu Änderungen auf. "Natürlich bereiten uns einige Entwicklungen in der Türkei große Sorgen", sagte Merkel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sie wolle mit dem türkischen Regierungschef Recep Tayyip Erdoğan am Montag über "alle wichtigen Fragen" sprechen.

Zuvor hatten Politiker der SPD, der Grünen und der Union Merkel aufgefordert, im Gespräch mit Erdoğan Klartext zu reden. Deutschland dürfe nicht dazu schweigen, dass die Türkei rechtsstaatliche Grundregeln verletze und auf Repression und Ausgrenzung setze, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann der Bild am Sonntag. Er forderte, Merkel solle sich demonstrativ auch mit Vertretern der türkischen Opposition treffen. Merkel kündigte an, sich mit Vertretern der türkischen Zivilgesellschaft zu treffen; ob Mitglieder der HDP, andere kurdische Organisationen oder regierungskritische Journalisten dabei sind, war noch offen. Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte der Bild am Sonntag: "Merkel darf vor Erdoğan nicht einknicken, nur damit er ihr und Europa weiter die Flüchtlinge vom Hals hält."

Merkel kritisiert Aufhebung der Immunität

Merkel kritisierte, dass "der Prozess der Annäherung und Aussöhnung mit den Kurden im letzten Jahr abgebrochen" sei. Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sei auch aus deutscher Sicht eine terroristische Vereinigung, aber die kurdische Bevölkerung müsse einen "gleichberechtigten Platz und eine gute Zukunft in der Türkei" haben. Die vom Parlament beschlossene Aufhebung der Immunität von Abgeordneten sei "mit schwerwiegenden Folgen" für kurdische Politiker verbunden, das erfülle sie "mit großer Sorge".

Am Freitag hatte das Parlament auf Betreiben Erdoğans die Immunität von mehr als einem Viertel der Abgeordneten aufgehoben. Ihnen drohen nun Strafverfolgung und Mandatsverlust. Betroffen sind vor allem Abgeordnete der prokurdischen HDP, die Erdoğan den "verlängerten Arm" der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nennt.

Wenn die Türkei die vereinbarten Bedingungen nicht erfülle, könne die EU die Visumspflicht für Türken nicht aufheben, sagte Merkel weiter. "Das betrifft nun mal die Standards in der Türkei und erfordert dort Änderungen." Die EU verlangt von Ankara unter anderem Änderungen am türkischen Antiterrorgesetz, das zur Verfolgung von unliebsamen Journalisten und Oppositionellen wie den prokurdischen Parlamentariern missbraucht wird; Erdoğan lehnte dies kürzlich ab. Merkel sagte dazu: "Ich konzentriere mich darauf, genau zu beobachten, wie die Türkei mit ihren Zusagen umgeht. Bis jetzt setzt sie sie verlässlich um, und natürlich werde ich mit dem türkischen Präsidenten über den Stand der Dinge sprechen."

Flüchtlingsabkommen schließe Kritik nicht aus

Die Kanzlerin wies zudem den Vorwurf zurück, dass sie sich mit dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei in eine einseitige Abhängigkeit begeben habe. "Es gibt natürlich wechselseitige Abhängigkeiten, Sie können es auch einfach die Notwendigkeit zum Interessenausgleich nennen", sagte Merkel der Zeitung. Damit sei aber keine völlige Übereinstimmung mit der Politik eines Landes verbunden. "Wir werden deshalb immer auch Kritisches in der Entwicklung eines Landes ansprechen, und zwar öffentlich wie nicht öffentlich."



Zuvor hatte Merkel die Schadenfreude am vermeintlichen Scheitern des Pakts beklagt, die auch aus ihrer eigenen Partei komme. Neben CSU-Chef Seehofer forderte zuletzt auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach den Abbruch der Verhandlungen mit der Türkei über einen EU-Beitritt und die geplante Visumsfreiheit: "Angesichts der dramatischen Entwicklungen in der Türkei müsste die EU den Beitrittsprozess komplett abbrechen. Das ist die Botschaft, die Merkel überbringen sollte."

Bundesrichter warnt vor Bruch der Genfer Konvention

Der Karlsruher Richter Thomas Fischer mahnte die Regierung, sich in der Flüchtlingspolitik an das Recht zu halten. "Nach meiner Ansicht ist eine Verletzung der Genfer Flüchtlingskonvention recht naheliegend", sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit der 1951 geschlossenen Konvention haben sich Deutschland und 146 weitere Staaten verpflichtet, Menschen Schutz zu gewähren, die aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, sozialen Zugehörigkeit oder politischen Überzeugung im Heimatland verfolgt werden. Fischer ist einer der Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe und leitet den zweiten Strafsenat.

Die Politik begehe Unrecht, indem sie versuchte, Merkels "Wir schaffen das"-Versprechen "mit aller Macht und um fast jeden Preis zurückzunehmen", sagte Fischer weiter. Die Politiker sollten "nicht zurückschrecken vor den Ängsten einer nach rechts und in Richtung Fremdenfeindlichkeit rutschenden Gesellschaft", forderte Fischer. "Was passiert, wenn die Türkei und Herr Erdoğan sich als nicht vertragstreu erweisen? Obwohl wir ihnen doch so viel Geld geben möchten, damit sie uns den Anblick der Flüchtlinge ersparen."



Das von Merkel maßgeblich vorangetriebene EU-Türkei-Abkommen sieht vor, dass Flüchtlinge, die aus der Türkei auf griechische Inseln übersetzen, zurückgeschickt werden. Für jeden syrischen Flüchtling soll ein anderer Syrer legal aus der Türkei in die Europäische Union einreisen dürfen. Deutschland hat auf Grundlage der Vereinbarung bislang 157 Flüchtlinge aufgenommen.

Am Montag beginnt in Istanbul erstmals in der Geschichte ein von der UN unterstütztes zweitägiges Gipfeltreffen für humanitäre Hilfe. Erwartet werden etwa 50 Staats- und Regierungschefs – darunter Merkel und Erdoğan.