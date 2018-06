Während des Prozesses gegen regierungskritische Journalisten in der Türkei ist ein Anschlag auf den angeklagten Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar, verübt worden. Dieser ist bei dem Angriff vor einem Gerichtsgebäude in Istanbul aber unverletzt geblieben. Dündar sagte, als er vor dem Gericht auf die Urteilsverkündung gewartet habe, sei es zu dem Attentat gekommen. "Ich habe nur gesehen, dass er die Waffe auf mich richtet."



EXCLUSIVE The moment attacker was stopped by an MP and journalist Can Dündar's wife, Dilek Dündar. pic.twitter.com/x1KGsg5kbI — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 6. Mai 2016

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der Attentäter widerstandslos festgenommen wurde. Der Mann hatte mehrere Schüsse abgegeben, dabei soll laut Reportern ein Fernsehjournalist an der Wade getroffen worden sein. Dündar sagte CNN Türk in einem Telefonat: "Aus nächster Nähe hat er geschrien: Du bist ein Vaterlandsverräter". Vor dem Gericht sei Panik ausgebrochen. Der Schütze habe schließlich die Waffe niedergelegt und sich der Polizei ergeben.

Dündar sagte: "Ich kenne den Attentäter nicht, aber weiß sehr genau, wer ihn ermutigt und mich zur Zielscheibe gemacht hat." Er hoffe, dass das Attentat denjenigen, die seit Monaten gegen ihn Stimmung gemacht hätten, "eine Lehre" sei.



Das Gericht hatte sich am Nachmittag zu Beratungen über das Urteil zurückgezogen, als es gegenüber vom Haupteingang des Justizgebäudes zu dem Attentat kam. Dündar sagte, er sei mit seiner Ehefrau auf dem Weg in ein Café gewesen, um dort auf die Urteilsverkündung zu warten. Nach dem Attentat wurden beide zurück in das Gerichtsgebäude gebracht. Dort soll die Verhandlung wie geplant fortgesetzt werden.



Dündar und dem Hauptstadtkorrespondenten Gül werden in dem Prozess unter anderem Veröffentlichung geheimer Dokumente sowie versuchter Sturz der Regierung und Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Anlass der Anklage ist ein Bericht der Cumhuriyet über angebliche Waffenlieferungen der Türkei an Extremisten in Syrien aus dem vergangenen Jahr.

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich lebenslange Haft für Dündar und Gül gefordert. Zuletzt hatte die Anklage beantragt, die Vorwürfe der Terrorunterstützung und des Putschversuches in einem gesonderten Verfahren zu behandeln. Für den angeblichen Geheimnisverrat forderte sie 25,5 Jahre Haft für Dündar und 10 Jahre Gefängnis für Gül.

Dündar war im April bereits wegen Beleidigung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan und mehreren seiner Gefolgsleute zu einer Geldstrafe von umgerechnet 9.000 Euro verurteilt worden. In Texten hatte der Journalist den Korruptionsskandal aus dem Jahr 2013 thematisiert. Mehrere Minister der islamisch-konservativen AKP-Regierung, deren Söhne und der Sohn Erdoğans waren damals in Verdacht geraten, in den Fall verwickelt zu sein.