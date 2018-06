Die ukrainische Pilotin Nadija Sawtschenko ist rund eine Woche nach ihrer Freilassung aus russischer Gefangenschaft in ihrer Heimat als Parlamentsabgeordnete vereidigt worden. Vor anderen Parlamentariern in der Obersten Rada erklärte sie, sie wolle dafür kämpfen, dass andere in Russland festgehaltene und von der ukrainischen Regierung als politische Gefangene bezeichnete Ukrainer ebenfalls freigelassen werden.

Sawtschenko war 2014 in der umkämpften Ostukraine den prorussischen Rebellen in die Hände gefallen und wegen ihrer angeblichen Beteiligung am Tod zweier russischer Journalisten in der Konfliktregion schließlich im März zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin begnadigte sie schließlich, woraufhin sie vergangene Woche in die Ukraine zurückkehrte. Dort wurde sie begeistert empfangen.

Die Pilotin war 2014 während ihrer Gefangenschaft ins ukrainische Parlament gewählt worden. Sie ist Mitglied der Partei von Ex-Ministerpräsidentin Julija Timoschenko.