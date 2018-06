Der Gouverneur von Ohio, John Kasich, beendet den Wahlkampf für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Das berichten übereinstimmend die Washington Post und die New York Times. Kasich werde das Aus seiner Kampagne am Nachmittag (Ortszeit) in Columbus bekanntgeben.

Kasich war neben Donald Trump der einzige Kandidat für die Kandidatur der Republikaner, obwohl er lediglich die Vorwahlen in Ohio hatte gewinnen können. Zuletzt hatte er darauf gehofft, gegen Trump in einer Kampfabstimmung auf dem Parteitag der Republikaner im Juli zu gewinnen.



Vergangene Nacht hatte Ted Cruz angekündigt, sich aus den Vorwahlen zurückzuziehen. "Es sieht so aus, als wäre mein Pfad zu Ende", sagte Cruz. "Wir haben in Indiana alles gegeben, aber die Wähler haben einen anderen Pfad gewählt." Trump hatte die Vorwahlen in Indiana gewonnen.



Damit steht Trump de facto als republikanischer Präsidentschaftskandidat fest. Formell muss er allerdings noch auf dem Parteitag der Republikaner nominiert werden. Auf Twitter rief der Chef der Republikaner, Reince Priebus, seine Partei dazu auf, Trump zu unterstützen. "Wir müssen uns alle vereinen und uns darauf konzentrieren, Hillary Clinton zu schlagen."

Clinton ist die wahrscheinliche Kandidatin der Demokraten. Sie führt in den Vorwahlen deutlich gegen ihren einzigen Konkurrenten, Bernie Sanders. Der gewann zwar die Wahl in Indiana mit knapp fünf Prozentpunkten Vorsprung. Da die Delegierten in dem Staat nach Prozent aufgeteilt werden, konnte er jedoch nur minimal aufholen.